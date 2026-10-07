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El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, hablando junto a una imagen del asesinado senador colombiano Miguel Uribe Turbay, en Bogotá, Colombia, el 7 de octubre de 2026. (Presidencia de Colombia / EFE)
El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, hablando junto a una imagen del asesinado senador colombiano Miguel Uribe Turbay, en Bogotá, Colombia, el 7 de octubre de 2026. (Presidencia de Colombia / EFE)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, se comprometió este miércoles a “cazar” a “todos” los responsables, materiales e intelectuales, del asesinato hace más de un año del senador conservador Miguel Uribe Turbay.

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