Foto de archivo del ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma. Foto: EFE/Carlos Ortega
Agencia EFE

Colombia acusa a Ecuador de responder “con agresiones” a propuestas de diálogo bilateral
El , Edwin Palma, acusó este martes al de “responder con agresiones” a los intentos de un diálogo de Bogotá en medio de la crisis bilateral por la guerra arancelaria en la que están enfrascados.

“Propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones. Basadas en excusas. Estábamos a punto de iniciar conversaciones y las cancelaron para volver a agredir”, sostuvo Palma en X.

El pasado miércoles, el presidente ecuatoriano, , anunció que a partir del 1 de febrero su país aplicará un arancel del 30 % a las importaciones procedentes de Colombia por la supuesta “falta de reciprocidad y acciones firmes” en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

PUEDES VER: Ecuador propone a Colombia reunirse la próxima semana para tratar guerra comercial

El Gobierno colombiano respondió con un gravamen del mismo porcentaje a más de 50 productos ecuatorianos y con la suspensión de las ventas de energía eléctrica a su vecino del sur.

Ecuador retrucó ayer con una nueva medida, la subida de tres a treinta dólares de la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), uno de sus dos grandes oleoductos.

Según Palma, ese aumento de precio se hizo de forma “unilateral y arbitraria”, vulnera compromisos previamente adquiridos entre ambos países, y afecta principalmente “a pequeños productores de crudo”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. (Sergio YATE / Fabrice COFFRINI / AFP)

“Buscan el fracaso de la hermandad de dos pueblos. Buscan el fracaso de nuestro gobierno”, señaló Palma en X, en un mensaje en el que criticó a sectores de la oposición y de la “extrema derecha nacional y regional” por celebrar este tipo de decisiones, aun cuando van en contra de los intereses de gremios y trabajadores, según dijo.

El ministro llamó a los gremios petroleros a buscar alternativas logísticas que permitan mantener la exportación de crudo “en beneficio del país” y cuestionó el silencio del Consejo Gremial frente a lo que calificó como una “agresión” contra la economía colombiana.

Las declaraciones de Palma se producen en vísperas del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe, organizado por CAF- banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, que se celebrará esta semana en Panamá, donde coincidirán los presidentes de Colombia, , y de Ecuador, Daniel Noboa, entre otros mandatarios.

