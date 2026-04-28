Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Pasajeros observan los aviones en la pista en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el 19 de mayo de 2025. (Raul ARBOLEDA / AFP)
Pasajeros observan los aviones en la pista en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el 19 de mayo de 2025. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

Las operaciones en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, el principal de Colombia, fueron suspendidas este martes durante cerca de 45 minutos por el avistamiento de un dron en la zona de seguridad, informó la Aeronáutica Civil (Aerocivil).

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.