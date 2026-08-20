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Resumen

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Colombia: al menos 13 muertos y siete heridos por derrumbe en una mina de oro del departamento de Nariño. (Captura de video).
Colombia: al menos 13 muertos y siete heridos por derrumbe en una mina de oro del departamento de Nariño. (Captura de video).
Por Agencia EFE

Al menos trece personas murieron y siete resultaron heridas por un deslizamiento de tierra en una mina de oro a cielo abierto que era explotada en el departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, informaron este jueves las autoridades.

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