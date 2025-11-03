Fotografía de archivo de integrantes de la Policía colombiana. Foto: EFE/ Mario Caicedo
Fotografía de archivo de integrantes de la Policía colombiana. Foto: EFE/ Mario Caicedo
Colombia: Al menos 2 muertos y un herido deja un atentado con coche bomba en el suroeste
Colombia: Al menos 2 muertos y un herido deja un atentado con coche bomba en el suroeste

Colombia: Al menos 2 muertos y un herido deja un atentado con coche bomba en el suroeste

Al menos dos personas murieron y una más resultó herida este lunes en un perpetrado contra una estación policial del , en el convulso departamento del Cauca (suroeste), confirmaron fuentes oficiales.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acusó del ataque al , la mayor disidencia de las FARC, y dijo que este fue perpetrado “mediante un vehículo cargado con explosivos, lanzamiento de cilindros y ráfagas de fusil”, lo que dejó dos civiles muertos y un policía herido.

“Este hecho demuestra el desespero cobarde de la estructura criminal ante la pérdida de control territorial y el debilitamiento de sus finanzas ilegales derivadas del narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, esto como resultado de la presión sostenida de nuestras Fuerzas Militares y de Policía”, agregó el alto funcionario.

Las autoridades están ofreciendo una recompensa de hasta 200 millones de pesos (unos 52.000 dólares) por “información que permita anticipar y evitar hechos similares”.

“Mi solidaridad con las familias de las víctimas de este atroz atentado. Lamentamos la pérdida de vidas inocentes y el dolor que hoy las acompaña. No están solas: el Estado actuará con toda su capacidad para garantizar verdad, justicia y protección”, expresó Sánchez.

El gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, lamento que la violencia pretenda “arrebatarle la tranquilidad” a comunidades como las de Suárez, de donde es oriunda la vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, y rechazó “el atentado perpetrado contra la estación de Policía en el Cauca”.

Varios agentes de Policía Nacional durante un acto institucional. Foto: EFE/Archivo
Varios agentes de Policía Nacional durante un acto institucional. Foto: EFE/Archivo

“La violencia no puede ser el lenguaje de quienes buscan el poder desde el miedo. Se necesita fortalecer presencia integral del Estado en el departamento, con más garantías de seguridad. El Cauca merece vivir en paz, con esperanza y sin miedo”, señaló el gobernador.

El Cauca es uno de los departamentos más golpeados por el conflicto armado colombiano e incluso después de la firma de la paz con la antigua guerrilla de las FARC, en 2016, siguió siendo escenario de violencia.

En ese departamento, situado entre las montañas de la cordillera de los Andes y el océano Pacífico, son fuertes , pero también operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcotraficantes que controlan los cultivos de coca y las rutas para el tráfico internacional de drogas.

Durante los últimos meses, varios eventos similares con explosivos cerca de puestos policiales se han cobrado la vida de policías, soldados y civiles en esa región.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó este jueves 23 de octubre de "ejecuciones extrajudiciales" los ataques de las fuerzas militares estadounidenses a lanchas en el Caribe y el Pacífico, que supuestamente llevaban drogas, y reiteró que su homólogo Donald Trump lo ha "calumniado" y ha "insultado a Colombia". (EFE)

