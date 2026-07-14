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Al menos 39 personas, entre ellas un menor de edad, fueron secuestradas al parecer por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una carretera del departamento colombiano del Chocó, informaron este martes fuentes oficiales.
Al menos 39 personas, entre ellas un menor de edad, fueron secuestradas al parecer por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una carretera del departamento colombiano del Chocó, informaron este martes fuentes oficiales.
“Rechazamos y condenamos el secuestro de 39 personas, entre ellas, un menor de edad, quienes fueron secuestrados por presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato, Chocó”, expresó la Séptima División del Ejército en X.
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Las autoridades exigieron al ELN “respetar la vida e integridad de las personas retenidas y proceder a su liberación inmediata e incondicional”.
Este nuevo secuestro ocurre una semana después de que esa guerrilla privara de la libertad a ocho personas en circunstancias similares en el convulso departamento del Cauca, en el suroeste del país, quienes continúan cautivas.
Organizaciones de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitaron entonces la adopción de medidas urgentes para proteger a la comunidad e investigar lo ocurrido.
#ComunicaciónOficial | Rechazamos y condenamos la retención ilegal de 39 personas, entre ellas, un menor de edad, por presuntos integrantes del grupo armado organizado ELN en el sector de Toldas, sobre la vía Quibdó–Carmen de Atrato, #Chocó.— Séptima División del Ejército Nacional (@Ejercito_Div7) July 14, 2026
Nuestras tropas, en coordinación con… pic.twitter.com/uTmjufPc1M
Hasta el momento, esas entidades no se han pronunciado sobre el caso registrado este martes en Chocó.
El ELN es la última gran guerrilla activa de Colombia y una de las organizaciones armadas ilegales más poderosas de América Latina. Según la Fundación InSight Crime, cuenta con más de 6.000 integrantes.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro entabló negociaciones con el ELN en el comienzo de su mandato, en 2022 pero los diálogos fueron congelados en 2025 y nunca se reactivaron.
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