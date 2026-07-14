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Resumen

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Fotografía de archivo de miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia. Foto: EFE/Christian Escobar Mora
Fotografía de archivo de miembros de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia. Foto: EFE/Christian Escobar Mora
Por Agencia EFE

Al menos 39 personas, entre ellas un menor de edad, fueron secuestradas al parecer por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en una carretera del departamento colombiano del Chocó, informaron este martes fuentes oficiales.

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