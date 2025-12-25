Un policía sostiene un cilindro junto a una casa afectada por una toma guerrillera en el municipio de Buenos Aires, Colombia, el 17 de diciembre de 2025. (EFE/ STR)
Un policía sostiene un cilindro junto a una casa afectada por una toma guerrillera en el municipio de Buenos Aires, Colombia, el 17 de diciembre de 2025. (EFE/ STR)
/ STR
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
Al menos 48 personas fueron asesinadas durante la noche de Navidad en Colombia
Resumen de la noticia por IA
Al menos 48 personas fueron asesinadas durante la noche de Navidad en Colombia

Al menos 48 personas fueron asesinadas durante la noche de Navidad en Colombia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Al menos 48 personas fueron asesinadas en durante la noche de y la madrugada de este jueves, lo que representa una disminución del 20 % con relación al mismo periodo del año 2024, según informó la Policía.

Durante las festividades de Navidad y la madrugada del 25 de diciembre, se presentaron 48 homicidios en todo el país. Eso corresponde a una disminución del 20 % con relación al año anterior”, dijo a periodistas el brigadier general de la Policía, Herbert Benavidez.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
MIRA AQUÍ: La guerrilla del ELN anuncia cese el fuego unilateral en las fiestas navideñas en Colombia

El alto oficial explicó que el 54 % de estos crímenes estuvieron relacionados con hechos de intolerancia y riñas, muchos de ellos asociados al consumo excesivo de alcohol.

Igualmente, señaló que durante todo diciembre los homicidios han registrado una reducción del 8 % en el país, lo que se traduce en 78 vidas salvadas gracias a los planes preventivos y operativos desplegados por las autoridades en el país.

En este contexto, las ciudades que reportaron las mayores disminuciones en homicidios fueron Bogotá, Barranquilla, Pereira, Santa Marta y Valledupar.

Por otro lado, durante las festividades, la Policía atendió más de 30.300 llamadas a la línea de emergencia, de las cuales más de 16.700 correspondieron a riñas, alteraciones a la tranquilidad y conflictos ciudadanos.

En cuanto a lesiones personales, en diciembre se registraron 5.146 casos en todo el país, lo que implica una reducción del 21 % respecto al año anterior. Además, desde el 1 de diciembre han sido capturadas 5.953 personas por distintos delitos; entre ellas, 269 por homicidio y 544 por porte ilegal de armas.

Finalmente, en la noche de Navidad se registraron 25 siniestros viales, con un saldo de 30 personas lesionadas y cuatro fallecidas. Sin embargo, estas cifras representan una reducción del 20 % en muertes frente a la misma fecha de 2024.

VIDEO RECOMENDADO

Con un recorrido por el centro de la ciudad de Cali y un acto solemne en la Catedral Metropolitana, la Policía y las autoridades locales despidieron este viernes 19 de diciembre a los dos agentes asesinados en un atentado con explosivos el pasado martes en la capital del Valle del Cauca, la principal urbe del suroeste de Colombia. (EFE)
SOBRE EL AUTOR

Agencia EFE es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades. Opera 24 horas al día desde al menos, 180 ciudades de 110 países.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC