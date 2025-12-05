El Ejército colombiano y disidentes de las extintas FARC y miembros de la banda criminal Clan de Oriente se enfrentaron en Antioquia. X/@COMANDANTE_EJC
El Ejército colombiano y disidentes de las extintas FARC y miembros de la banda criminal Clan de Oriente se enfrentaron en Antioquia.
Agencia EFE

Al menos cinco guerrilleros muertos en combates con el Ejército en el noroeste de Colombia
Al menos cinco presuntos y miembros de la banda criminal Clan de Oriente murieron en enfrentamientos con el , en el departamento de Antioquia (noroeste), informaron este viernes fuentes castrenses.

Entre los fallecidos figura alias Rigo o Farley, señalado como cabecilla de la disidencia Estructura 36 y acusado de “homicidios selectivos, extorsiones y otros delitos que afectan a la región”, según indicó en X el comandante del Ejército, el general Luis Emilio Cardozo Santamaría, quien no confirmó su identidad completa.

PUEDES VER: La normalidad reina en la frontera de Colombia con Venezuela, ajena a la crisis con EE.UU.

Las investigaciones atribuyen a esa estructura el asesinato de un menor de 13 años en octubre pasado en el caserío La Balsora, en Antioquia, así como desplazamientos forzados y otros “hechos graves” contra civiles.

Durante la operación militar, los uniformados también incautaron material de guerra, explosivos e “información relevante para futuras operaciones contra estas estructuras”, agregó Cardozo.

Armas confiscadas de los disidentes de las extintas FARC y miembros de la banda criminal Clan de Oriente, en zona rural de Nariño, Antioquia. Foto: X/@COMANDANTE_EJC
Armas confiscadas de los disidentes de las extintas FARC y miembros de la banda criminal Clan de Oriente, en zona rural de Nariño, Antioquia. Foto: X/@COMANDANTE_EJC

En Antioquia tienen presencia varias facciones disidentes de las antiguas FARC, el y el , la mayor banda criminal de Colombia, también conocida como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Organismos internacionales han alertado en los últimos meses del deterioro del conflicto armado en el país, que según el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) alcanzó en 2024 su punto más crítico desde la firma del acuerdo de paz del Gobierno con las FARC en 2016.

La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció el sábado 15 de noviembre la muerte de seis menores de edad reclutados por guerrillas en el bombardeo más letal ordenado por el presidente Gustavo Petro, en una región amazónica del sur de país. (AFP)

