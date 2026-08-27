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Resumen

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El balance preliminar registra ocho terroristas dados de baja hasta ahora, 11 fusiles y cinco ametralladoras incautados. Foto: Archivo GEC
El balance preliminar registra ocho terroristas dados de baja hasta ahora, 11 fusiles y cinco ametralladoras incautados. Foto: Archivo GEC
Por Agencia EFE

Al menos ocho guerrilleros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, murieron este jueves en un bombardeo militar en el departamento del Guaviare (centro-sur), anunció el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

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