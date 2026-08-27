Al menos ocho guerrilleros del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF), una de las principales disidencias de la antigua guerrilla de las FARC, murieron este jueves en un bombardeo militar en el departamento del Guaviare (centro-sur), anunció el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella.

El mandatario calificó como “golpe contundente” la operación “contra las estructuras criminales de la facción del narcoterrorista alias Calarcá”, alias de Alexander Díaz Mendoza, jefe del EMBF.

“Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública ejecutó la Operación Amón en zona rural de El Retorno, contra campamentos utilizados por estructuras del Bloque Jorge Suárez Briceño”, señaló De la Espriella en su cuenta de X.

Fotografía muestra al mandatario Abelardo de la Espriella hablando durante una rueda de prensa, en Barranquilla (Colombia). Foto: EFE/ Presidencia de Colombia

El mandatario añadió que se trató de “un bombardeo de precisión” y posterior operación de comandos, y que “el balance preliminar registra ocho terroristas dados de baja hasta ahora, 11 fusiles y cinco ametralladoras incautados, además de abundante material de intendencia”.

“La operación continúa y nuestras tropas avanzan en la consolidación de la zona. Colombia debe saber que estamos pasando a la ofensiva. Los grandes cabecillas y sus estructuras criminales no tendrán escondite ni santuario en ninguna parte del territorio nacional”, agregó el presidente.

De la Espriella, que asumió la Presidencia de Colombia hace solo tres semanas, ha prometido mano dura contra los grupos armados ilegales y contra la delincuencia en general.

En un discurso que dio ayer en el acto de transmisión del mando a los nuevos comandantes militares, el mandatario ordenó a las Fuerzas Armadas recuperar la seguridad en todo el país, combatir el crimen organizado con el respaldo del Estado y hacerle frente a los grupos guerrilleros, a los que catalogó de terroristas.

“En este país no hay disidentes, grupos subversivos ni alzados en armas, mucho menos estructuras con legitimidad política. En mi Gobierno está absolutamente prohibido disfrazar con eufemismos la naturaleza de quienes aterrorizan al pueblo a punta de pistolas y dinamita. Son terroristas y así los vamos a tratar”, declaró.

En cuanto a alias Calarcá, que integró el Bloque Oriental de las FARC, es un guerrillero que abandonó el acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 y se convirtió en uno de los principales cabecillas de las disidencias como jefe del Bloque Jorge Briceño del Estado Mayor Central (EMC).

En 2024, Calarcá se distanció del jefe del EMC, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado de Colombia, y al frente del Bloque Jorge Briceño conformó una disidencia de las disidencias, llamada Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

Como jefe del EMBF, Calarcá se convirtió en rival directo de Iván Mordisco y en uno de los mayores criminales del país, al tiempo que mantenía negociaciones de paz que no prosperaron con el Gobierno de Gustavo Petro (2022-2026).