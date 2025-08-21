Alcalde ordena “militarización” de Cali tras ataque que mató a seis personas en Colombia

El alcalde de Cali ordenó el jueves la “militarización” de esa ciudad del suroeste de Colombia tras un ataque con un camión bomba que dejó seis muertos y cerca de 60 heridos frente a una base aérea, según el más reciente balance.

“Ante la delicada situación que hoy vive nuestra ciudad, he ordenado la militarización de Cali”, dijo la noche del jueves el alcalde, tras el ataque contra una escuela militar de aviación.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

Las autoridades atribuyen el brutal atentado a la mayor disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, conocida como el Estado Mayor Central (EMC) al mando de alias Iván Mordisco.

PUEDES VER: Ataque a helicóptero de la Policía de Colombia deja al menos ocho muertos y ocho heridos

El camión con explosivos fue detonado en la Carrera Octava, una transitada avenida de esta ciudad, donde además de la base militar, en donde se forman los miembros de la Fuerza Aérea Colombiana, hay varios establecimientos comerciales.

En los videos publicados en redes sociales tras el atentado se ven personas ensangrentadas en el piso, algunas de las cuales son atendidas por los organismos de socorro que llegaron hasta allí.

También se ve un camión incendiado, que al parecer era el que estaba cargado de explosivos; varios vehículos completamente destruidos por la explosión, y la fachada de un supermercado caída.

En la reacción de las autoridades fue detenido un hombre señalado como la persona que ejecutó el atentado y quien, según versiones extraoficiales, hace parte de las disidencias de las FARC, grupo al que el presidente colombiano, Gustavo Petro, atribuyó el atentado.