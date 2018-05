El ex presidente colombiano y actual senador Álvaro Uribe negó este sábado los vínculos con narcotraficantes en los años 90 desvelados por documentos desclasificados del Departamento de Estado de EE.UU. y achacó su publicación a que el país se encuentre al borde de unas elecciones.

"Nunca he recibido dinero para mis campañas, he pedido que se le entregue a gerentes que han sido personas totalmente honorables", dijo Uribe en un vídeo publicado en sus redes sociales.



Según los documentos desclasificados, a los que tuvo acceso Efe, Uribe fue acusado en numerosas ocasiones por diplomáticos estadounidenses de tener vínculos con el narcotráfico en los años 90.

Una de las comunicaciones, que datan de 1993, describe una reunión de diplomáticos estadounidenses con Luis Guillermo Vélez Trujillo, entonces senador del Partido Liberal, formación política en la que militaba Uribe.

De acuerdo al cable desclasificado, Vélez Trujillo explicó al Gobierno de EE.UU. que Uribe había recibido "financiación" para sus campañas electorales al Senado por parte de la familia Ochoa Vásquez, miembro del Cartel de Medellín que dirigía el capo del narcotráfico Pablo Escobar.

Sin embargo, el ex presidente colombiano aseguró que en 1990 su campaña la gerenció José Roberto Arango.

Asimismo, indicó que en 1991, cuando aspiraba a conseguir un puesto en el Senado, la gerencia la hicieron Arango y Roberto Arenas Bonilla.

"Cuando aspiré a la Gobernación de Antioquia, qué raro, Luis Guillermo Vélez, cercano amigo de Juan Manuel Santos, que ahora aparece como un informante en mi contra, me apoyó para ser gobernador", asegura.

Entonces, según recuerda, los gerentes fueron Guillermo Gómez del Barco y Luis Esteban Echavarría.



En este sentido, subraya que con los gerentes definieron "devolver un cheque simplemente por dudas", porque su norma, explica, era: "Es preferible perder que ganar con dineros mal habidos".



Finalmente, concluye que sus campañas a la Presidencia las gerenció Fabio Echeverri Correa "con todo el pundonor" y sus últimas campañas al Senado Nicolás Echavarría y Victoria Restrepo.



Según el cable desclasificado, el senador Vélez Trujillo también indicó a los estadounidenses que fue Uribe quien inició contactos con la madre de Pablo Escobar, mientras el narcotraficante intentaba negociar un canal de comunicación con el entonces presidente, Carlos Gaviria (1990-1994).



El cable muestra que, según Vélez, Escobar exigió a Uribe a través de "Los Ochoa" que le ayudara a comunicarse con Gaviria "a cambio del favor" de la financiación de su campaña.



"Lo que tengo que decir es que he manejado la política basado en el trabajo, en el esfuerzo, en el diálogo con mis compatriotas, con el buen cuidado de no abusar del dinero y de tener dinero para las campañas de procedencia honorable y declarado con transparencia", agregó Uribe.



El ex presidente fundó y lidera el partido Centro Democrático, cuyo candidato para las elecciones de este domingo, Iván Duque, aparece como favorito en todas las encuestas por delante del izquierdista Gustavo Petro, del movimiento Colombia Humana.



Fuente: EFE