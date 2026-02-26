Escuchar
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Andrés Vásquez, candidato al Senado de Colombia, desaparecido el 26 de febrero de 2026, a pocos días de las elecciones legislativas.
Por Agencia AFP

Un candidato al Congreso de Colombia desapareció el miércoles y otra candidata fue liberada tras casi 24 horas de presunta retención, a pocos días de las elecciones legislativas del 8 de marzo, marcadas por la violencia política, informaron autoridades.

