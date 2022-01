El cónsul honorario de Colombia en Haití ha recibido amenazas por asistir a los exmilitares colombianos sospechosos de participar en el asesinato del expresidente de Haití, Jovenel Moïse, confirmó el martes la vicepresidenta y canciller colombiana Marta Lucía Ramírez.

Ramírez indicó a la prensa extranjera que el cónsul, Julio César Santa Martínez, ha sido víctima de atentados, sin dar detalles de los mismos ni aclarar si conocen a los autores materiales e intelectuales.

El consulado honorario en Haití depende de la Embajada de Colombia en República Dominicana. Según la ley colombiana el cónsul honorario solo puede ejercer un número limitado y secundario de las funciones consulares, entre ellas brindar asistencia a los colombianos y servir de vínculo entre estos y la embajada colombiana correspondiente.

Al inicio de la investigación, en agosto, el primer juez que fue asignado al caso de Moïse dimitió cuando uno de sus asistentes murió bajo circunstancias no esclarecidas, y varios secretarios judiciales se han escondido con sus familias luego de recibir amenazas mientras investigaban la muerte de Moïse.

El cónsul colombiano visita frecuentemente a los 18 colombianos presos en Puerto Príncipe, es quien constata de primera mano las condiciones en las que viven y su estado de salud. También lleva ayuda humanitaria enviada por el gobierno colombiano y por las familias de los detenidos.

Los colombianos detenidos no tienen asistencia jurídica para ejercer su defensa ni cuentan con abogados de oficio, pese a que fueron capturados horas después del asesinato de Moïse el 7 de julio de 2021.

Lorena Lázaro, abogada que representa a 15 de los exmilitares en Colombia a través de la Fundación para la Defensa y Representación de la Fuerza Pública y sus Familias, dijo a The Associated Press que no han logrado que un abogado defensor en Haití asuma el caso por lo elevado de los honorarios —que no pueden costear— ni tampoco que el gobierno colombiano asuma el pago de los abogados “a pesar de la obligación que tiene”.

La canciller Ramírez aseguró que han pedido ayuda de organismos internacionales de manera insistente. En agosto pasado envió una carta a la regional del Comité de la Cruz Roja Internacional con jurisdicción en Haití en la que solicitaba que se realizara una “visita humanitaria de carácter urgente a la cárcel” donde están recluidos los colombianos. “Requerimos que se inste a las autoridades de dicho país a que autoricen la repatriación inmediata de los cuerpos de los fallecidos”, agregó Ramírez en la carta difundida a la prensa el martes.

