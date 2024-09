Al menos dos soldados murieron y 26 resultaron heridos este martes en un ataque con explosivos contra una base militar en el este de Colombia atribuido al Ejército de Liberación Nacional (ELN), informaron autoridades, en medio de una profunda crisis en las negociaciones de paz con esa guerrilla.

“Prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre”, dijo el presidente izquierdista Gustavo Petro, sin ofrecer más detalles la noche del martes durante un evento en la sede presidencial.

Los embates de la guerrilla contra objetivos militares se han intensificado desde inicios de agosto cuando decidió no retomar el cese al fuego, que regía desde 2023, entre turbulencias en los diálogos de paz que se llevan a cabo desde finales de 2022.

El “ataque terrorista” fue registrado en el poblado de Puerto Jordán del departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela, donde “el GAO (Grupo Armado Organizado) ELN utilizó artefactos explosivos improvisados”, informó más temprano el Ejército colombiano.

“Pese a los esfuerzos médicos, dos de los soldados profesionales heridos no lograron sobrevivir debido a la gravedad de sus lesiones”, aseguró el el Ministerio de Defensa en la red social X, al rechazar “con firmeza estos actos violentos y cometidos en condiciones de indefensión”.

Frente Domingo Laínz Sáenz

Los muertos son los soldados rasos Julián Patiño y Bairon Correa, confirmaron las fuerzas armadas en un comunicado emitido pasadas las 19H00 hora local (00H00 GMT del miércoles).

Cinco militares fueron “heridos de gravedad”, mientras otros 21 heridos permanecen “fuera de peligro”, según el último balance.

“Rechazo el cobarde ataque en Puerto Jordán, Arauca, donde terroristas utilizaron artefactos explosivos artesanales lanzados desde una volqueta (camión)”, precisó en X el comandante del ejército, general Luis Emilio Cardozo.

El último boletín de las fuerzas armadas señala que el ataque es “atribuido” al Frente de guerra Domingo Laín Sáenz, que opera en la zona.

Tropas del ejército capturaron a dos personas que “se movilizaban en dos motocicletas que acompañaban” al camión cargado con explosivos.

Varios de los militares afectados fueron trasladados en ambulancias al municipio de Arauca, capital del departamento homónimo, según imágenes captadas por la AFP.

El Ministerio de Defensa añadió que un grupo de 18 soldados heridos llegó a un hospital militar en Bogotá.

Proceso de paz en crisis

En agosto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció la reanudación de la ofensiva militar contra el ELN, tras el fin del cese al fuego.

El ELN había señalado “incumplimientos” del gobierno de los acuerdos firmados durante los ciclos de negociaciones llevados a cabo desde finales de 2022 en Cuba, Venezuela y México.

La guerrilla exigía en ese entonces al gobierno su retiro de la lista de “Grupos Armados Organizados”, una denominación oficial para las principales agrupaciones delincuenciales.

A inicios de septiembre, un ataque atribuido al ELN en el municipio de Tame, también en Arauca, dejó dos soldados muertos en un puesto de control instalado en una carretera del sector.

Días después, el ejército vinculó también a la guerrilla con el ataque a un oleoducto en el norte del departamento de Boyacá, zona fronteriza con Venezuela, operado por una filial de la estatal petrolera Ecopetrol.

Petro, el primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, intenta desactivar el conflicto armado de seis décadas dialogando con las guerrillas y algunas poderosas bandas criminales ligadas al narcotráfico.

“No puede seguir una mesa de negociaciones en medio de la sangre de nuestros soldados (...) El ELN no entendió el mensaje y la política de paz del presidente Petro”, aseguró la noche del martes en una rueda de prensa el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, aunque no precisó si los ciclos de conversaciones seguirán en pie.

En armas desde 1964, el ELN cuenta con unos 5.800 miembros, según inteligencia militar.