Este domingo se llevó a cabo en un parque de Engativá, Bogotá, la denominada ‘besatón’, como rechazo a un presunto acto de homofobia contra dos jóvenes, el cual terminó en agresiones verbales y físicas.

Al lugar asistieron decenas de personas que se unieron a la causa, luego de conocer el caso de Jorge Esteban Farias y Santiago Maldonado, quienes denunciaron que fueron agredidos por algunos vecinos del sector luego de que estos presenciaran un beso entre la pareja. Los jóvenes interpusieron una denuncia ante la Fiscalía por lesiones personales.

Los jóvenes agredidos asistieron al evento. / César Melgarejo. EL TIEMPO

El incidente que dio pie a la convocatoria fue difundido este sábado a través varios videos difundidos en redes sociales en los que se ve a los dos jóvenes discutiendo con un grupo de personas. En las imágenes se aprecia cómo una de las mujeres que los increpa golpea a uno de ellos con un palo.

Esto ocurrió ayer en la zona de Salitre en Bogotá, alrededor de las 5:00pm, un acto de HOMOFOBIA y violencia que compromete a VIDA de las víctimas, dos chicos gays que se besaron en un parque. Al final, sí golpearon a uno de ellos. ¿Hasta cuándo? pic.twitter.com/9yVzVhUdfT — No soy tu Psicólogo ⚠️ (@soy_gilbert) July 30, 2022

Los asistentes al evento mostraron carteles con mensajes de apoyo y solidaridad con la comunidad LGBTIQ. De igual forma, realizaron bailes y ‘performances’ para expresar su rechazo contra la discriminación y sentar su voz de protesta ante los actos de violencia hacia dicha comunidad.

Por otra parte, también se conoció la versión de una de las mujeres que participó en el incidente. Ella asegura que la pareja la agredió en primer lugar. “Ellos me agarraron del pelo, me arrastraron. Ellos tienen que decir la verdad. Yo me solté y empecé a gritar ‘un palo, un palo’”.

Los besos fueron protagonistas en la jornada. / César Melgarejo. EL TIEMPO

La Dirección de Diversidad Sexual en Bogotá inició una investigación para esclarecer los hechos, así como el acompañamiento correspondiente a las víctimas.