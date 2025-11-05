Aspirante presidencial colombiano denuncia a Petro ante Congreso por traición a la patria

El precandidato presidencial colombiano de derechas, Abelardo De La Espriella, presentó este miércoles ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia por traición a la patria contra el jefe de Estado, Gustavo Petro, a quien acusa de “violar sistemáticamente la ley”.

“El presidente de la República ha violado sistemáticamente la ley, entregando territorios a los grupos narcotraficantes, empoderando a los delincuentes, afectando la economía colombiana, financiándose ilegalmente para llegar al poder, además de todas las faltas disciplinarias y éticas en las que ha incurrido”, declaró a los medios De La Espriella, uno de sus mayores opositores de Petro.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El aspirante presidencial, abogado de profesión y líder de su movimiento político ‘Defensores de la Patria’, también rechazó la propuesta del mandatario de convocar una asamblea constituyente para reformar la Carta Magna de 1991.

“No queremos constituyente, queremos un juicio político”, dijo De La Espriella y agregó que la Comisión de Acusaciones de la Cámara Baja “tiene la responsabilidad histórica de hacer justicia y de no permitir que el presidente siga maltratando y desconociendo la Constitución y la ley”.

La denuncia fue presentada ante una comisión en la que ningún proceso similar ha prosperado hasta ahora y llega en el inicio de la campaña electoral de cara a las presidenciales del próximo año, marcada por la atomización política y un número inusual de precandidatos, cercano al centenar, de todas las tendencias ideológicas.

Colombia celebrará la primera vuelta presidencial el 31 de mayo de 2026 y la segunda, en caso de ser necesaria, el 21 de junio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso durante una ceremonia para destruir material bélico en Puerto Asís, Colombia, el 15 de octubre de 2025. Foto: David SALAZAR / AFP / DAVID SALAZAR

El presunto avance del narcotráfico en el país, denunciado por De La Espriella, ha tensionado en los últimos meses las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, que excluyó a la nación andina de la lista de países que combaten el narcotráfico y sancionó a Petro y a algunos de sus familiares por presuntos vínculos con ese delito.

El mandatario, sin embargo, ha negado esas acusaciones y sostiene que bajo su Gobierno se han realizado las mayores incautaciones de cocaína de la historia.

Por otro lado, si bien la Fiscalía investiga al partido Colombia Humana, que llevó a Petro al poder en 2022, por presunta financiación ilícita y violación de topes electorales, hasta el momento no ha imputado a nadie por este caso.