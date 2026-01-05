Aspirantes presidenciales colombianos rechazan amenazas de Trump de operación contra Petro

Aspirantes presidenciales colombianos de distintos sectores ideológicos rechazaron este lunes las amenazas que el presidente estadounidense, Donald Trump, hizo ayer contra su homólogo Gustavo Petro de una eventual operación militar como la del sábado en Venezuela en la que fueron capturados Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

Desde la izquierda, el senador Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico y considerado el heredero político de Petro, exigió “respeto para el presidente y para el pueblo colombiano” y en una publicación en X repudió “tajantemente” las declaraciones de Trump.

Cepeda, quien lidera las encuestas de intención de voto, afirmó que Colombia “no es una colonia ni un protectorado de Estados Unidos” y advirtió de que las amenazas externas no influirán en las elecciones presidenciales, cuya primera vuelta será el 31 de mayo.

Trump comentó ayer a periodistas a bordo del Air Force One que, al igual que Venezuela, “Colombia también está muy enferma”, y en referencia a Petro dijo que el país está “gobernado por un hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos y eso es algo no va a estar haciendo por mucho tiempo”.

Al ser preguntado por una periodista si eso significa que podría haber una operación de Estados Unidos en Colombia, como la que se hizo en Venezuela, Trump respondió: “a mí me suena bien eso”.

En el centro político colombiano, el exsenador Juan Manuel Galán, líder del partido Nuevo Liberalismo, sostuvo que “Colombia no es Venezuela ni un Estado fallido” y pidió a los gobiernos de Bogotá y Washington bajar el tono de los discursos y reactivar los canales diplomáticos, pues la cooperación contra el narcotráfico no puede hacerse con amenazas.

Por su parte, la periodista y precandidata presidencial de derechas Vicky Dávila calificó la situación como “muy grave” y alertó sobre el impacto regional y político de que Trump haya dejado abierta la posibilidad de una operación militar en Colombia, en medio de una creciente tensión verbal con Petro, cuyo mandato termina el próximo 7 de agosto.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso durante una ceremonia militar para presentar a los nuevos comandantes de las Fuerzas Armadas en Bogotá, el 29 de diciembre de 2025. Foto: Sergio Yate / AFP / SERGIO YATE

“Lo resolvemos nosotros en democracia”

El exgobernador de Antioquia y aspirante presidencial Sergio Fajardo, de centro, afirmó a medios locales que, pese a sus profundas diferencias con el Gobierno de Petro, cualquier debate político debe resolverse “en democracia y en las urnas”, y no mediante presiones o amenazas externas.

“Colombia es un país soberano, con democracia y respeto por la Carta de las Naciones Unidas. Aquí nadie tiene que venir a resolver las discusiones que debemos dar los colombianos”, dijo Fajardo.

Por su parte, el abogado penalista Abelardo de la Espriella, figura emergente de la ultraderecha para las elecciones, utilizó el episodio para reiterar sus críticas internas a Petro.

“Petro tiene que irse el 7 de agosto como manda la Constitución. Si no lo hace, somos los colombianos quienes tenemos que sacarlo de la mano con la Fuerza Pública, porque a la patria hay que defenderla por la razón o por la fuerza”, afirmó.

El exministro de Defensa y exembajador en Washington Juan Carlos Pinzón, en un mensaje dirigido a Trump afirmó que “el pueblo colombiano derrotará a Petro, sus herederos y a los criminales, en las urnas el próximo mayo”.

Colombia acaba de entrar en un año electoral decisivo. El próximo 8 de marzo los ciudadanos elegirán un nuevo Congreso y participarán en consultas interpartidistas de la izquierda y de un sector de centroderecha para definir candidatos presidenciales.

El 11 de diciembre, al hablar de las presiones sobre Maduro, Trump dijo que Petro será “el siguiente”, y el sábado en Florida le advirtió de que debe “cuidarse el trasero”.