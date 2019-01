Atentado en Colombia: "La paz no peligra, no vamos a regresar al pasado"

Por: Héctor Estepa, desde Bogotá



Un coche bomba estalló este jueves en la Escuela de Policía General Santander, en el sur de Bogotá, dejando al menos 10 muertos y 66 heridos, en un suceso que provocó temores de un regreso al violento pasado de Colombia.

Ariel Ávila (San Bernardo, 1983) es uno de los mayores expertos en el proceso de paz colombiano. Es el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, una centro de pensamiento sobre el conflicto armado en el país. Conversó con El Comercio tras la acción terrorista.

►Atentado con coche bomba en escuela de policía de Bogotá deja al menos 10 muertos



►¿Quién era José Aldemar Rojas Rodríguez, el autor material del atentado de Bogotá?



►La camioneta que se usó en el atentado en escuela de policía de Bogotá | FOTOS



—¿Cómo evalúa usted el atentado?

En Bogotá, desde el 2015 hasta hoy se han presentado 27 ataques con explosivos. Esto es un carro bomba y hace muchos años que no se presentaba, pero nosotros tuvimos ataques recientes. Era crónica de una muerte anunciada.

La intención es volver al país a los años 90 o principios de los 2000. Mucha ciudadanía en la calle cree que esto se dañó, pero nada de eso. Estos son coletazos normales que aparecen en todo proceso de paz y de transición.

Colombia está muy bien. Hemos mejorado mucho. Pero obviamente aquí hay gente con intención de hacer que nosotros regresemos hacia el pasado.

—¿Quiénes son esas personas?

Todo tipo de grupos. Desde el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, grupos de ultraderecha… hay mucha gente conectada a que las cosas no se solucionen.

—¿Qué interés tienen en que continúe el conflicto?

Son diversos. El ELN, por ejemplo, demostrarse fuerte, hacer saber que está presente. El Clan del Golfo tiene la intención de estar en el negocio del narcotráfico, copar los territorios. Los grupos gente de ultraderecha, sabotear la paz.

—¿Peligra la paz en Colombia?

No. Esa gente que quiere que esto no cambie, pero el país está cambiando. No vamos a regresar al pasado.

—¿Qué acciones espera que tome el Gobierno?

Van 27 ataques con explosivos en Bogotá en cuatro años. Este es más grave, obviamente. Y durante esos cuatro años no se hizo nada. Espero que esta vez se protejan las ciudades.

Además, estamos a nueve meses de elecciones locales y regionales y vamos a vivir una gran polarización. Estamos en un momento en que la paz se puede consolidar o no con las FARC. Y en un momento donde están asesinado líderes sociales y la justicia transicional está arrancando. Es decir, hay muchos ingredientes en un gran cóctel. Por eso hay que tomar medidas fuertes.

—Los congresistas de la FARC han condenado el atentado pero han dicho que es una maniobra para dañar la negociación con el ELN. Dan por hecho que se va a acusar al ELN.

La hipótesis más probable es que sea el ELN. Hay que esperar confirmación. Pero no espero que pase nada con las negociaciones con el ELN. Ese es un argumento medio estúpido, porque más dañadas de lo que ya estaban no pueden estar. No se puede dañar lo que no existe.

—En anteriores atentados presidía la nación Juan Manuel Santos. El nuevo Gobierno de Iván Duque prometió mano dura contra este tipo de grupos…

Esto, si lo hizo el ELN, es una muestra de fuerza al nuevo Gobierno. Hay que tener en cuenta que el Gobierno de Duque habla mucho, pero hacer más de lo que ya ha hecho, o más de lo que hizo Santos, no es tan fácil. A Santos lo acusan de mano blanda, pero no fue mano blanda. Tal vez se podrían mejorar los sistemas de inteligencia urbana. Va a haber un mensaje más agresivo pero es más complejo que ocurra algo de un día para otro.