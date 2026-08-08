Desconocidos destruyeron este sábado con explosivos un peaje en construcción en la Vía Panamericana, entre las ciudades de Popayán (Cauca) y Cali (Valle del Cauca), donde el viernes se realizó la investidura del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en un acto que por primera vez se hizo fuera de Bogotá.

Según la información, un grupo no identificado llegó al sector de Mondomo durante la madrugada de este sábado para poner explosivos que luego fueron detonados.

Un soldado monta guardia tras el ataque a una caseta de peaje en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, Colombia, el 8 de agosto de 2026. (Joaquin SARMIENTO / AFP) / JOAQUIN SARMIENTO

Como resultado de la explosión, el peaje quedó destruido y se restringió el paso por la Vía Panamericana, aunque no se informó de víctimas hasta el momento.

Este peaje fue blanco de ataques en anteriores oportunidades durante las protestas de indígenas que también afectaron dicha infraestructura, que se encontraba en la última fase de su reconstrucción.

El mandatario condenó este hecho y señaló que atentar contra “la infraestructura del país es atacar el progreso, la movilidad y la tranquilidad de millones de colombianos”.

“A los responsables les envío un mensaje claro: no habrá refugio, no habrá contemplaciones y no habrá impunidad. El Estado responderá con toda su capacidad para recuperar el control del territorio y derrotar a quienes pretenden sembrar el miedo”, escribió De la Espriella en su cuenta de X.

Vista aérea tras el ataque a una caseta de peaje en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, Colombia, el 8 de agosto de 2026. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP) / JOAQUIN SARMIENTO

Cali, capital del Valle del Cauca, fue escenario este viernes de la posesión de De la Espriella, quien en su discurso de investidura subrayó su intención de combatir sin tregua al “narcotráfico, la delincuencia y la narcoguerrilla”.

Este ataque es el primero que se conoce desde el inicio del Gobierno del ultraderechista De la Espriella, cuya investidura transcurrió en absoluta normalidad, sin atentados de los grupos guerrilleros o bandas criminales.

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El mandatario saliente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el lunes 3 de agosto que tiene pruebas de un fraude en las elecciones presidenciales que perdió su candidato y dijo que la llegada al poder del derechista Abelardo de la Espriella puede desencadenar una "guerra civil". (AFP)

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