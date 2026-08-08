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Vista tras el ataque a una caseta de peaje en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, Colombia, el 8 de agosto de 2026. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
Vista tras el ataque a una caseta de peaje en Santander de Quilichao, departamento del Cauca, Colombia, el 8 de agosto de 2026. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
/ JOAQUIN SARMIENTO
Por Agencia EFE

Desconocidos destruyeron este sábado con explosivos un peaje en construcción en la Vía Panamericana, entre las ciudades de Popayán (Cauca) y Cali (Valle del Cauca), donde el viernes se realizó la investidura del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, en un acto que por primera vez se hizo fuera de Bogotá.

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