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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (izquierda), y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (derecha), se abrazan durante una ceremonia de firma de acuerdos bilaterales en Barranquilla, Colombia, el 8 de septiembre de 2026. (Foto de Fernando Vergara / POOL / AFP)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (izquierda), y el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio (derecha), se abrazan durante una ceremonia de firma de acuerdos bilaterales en Barranquilla, Colombia, el 8 de septiembre de 2026. (Foto de Fernando Vergara / POOL / AFP)
/ FERNANDO VERGARA
Por Juan Luis Del Campo

Una nueva controversia se ha esparcido por el gobierno del presidente colombiano de Abelardo de la Espriella, luego de que el mandatario revelara que autorizó un plan piloto de aspersión aérea mediante pesticidas, una práctica utilizada intensamente contra los campos de hoja de coca para combatir el narcotráfico, pero que fue suspendida en el 2015 y prohibida en el 2017 debido a sus efectos secundarios del pesticida utilizado, el glifosato, sobre cultivos, el medio ambiente y la salud de las personas.

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