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Resumen

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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante un acto en Cali, Colombia, el 28 de agosto de 2026. (Joaquin SARMIENTO / AFP)
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante un acto en Cali, Colombia, el 28 de agosto de 2026. (Joaquin SARMIENTO / AFP)
/ JOAQUIN SARMIENTO
Por Agencia AFP

Un bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella abatió a 20 guerrilleros de las disidencias de las FARC en la Amazonía colombiana, el ataque de este tipo más letal en años, informó este lunes el mandatario.

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