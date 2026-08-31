Un bombardeo ordenado por el presidente Abelardo de la Espriella abatió a 20 guerrilleros de las disidencias de las FARC en la Amazonía colombiana, el ataque de este tipo más letal en años, informó este lunes el mandatario.

La operación contra los rebeldes bajo las órdenes del rebelde más buscado del país, Iván Mordisco, tuvo lugar en la madrugada del lunes, en el marco de la mano dura contra los criminales que promueve De la Espriella.

¡Golpe demoledor a las disidencias de alias “Iván Mordisco” en Guaviare!



La Operación Militar AZARÍAS deja hasta el momento 27 integrantes de la estructura Carolina Ramírez afectados: 20 muertos en desarrollo de operaciones militares, 5 capturados y 2 menores recuperados.… pic.twitter.com/ljXB7gRP6D — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 1, 2026

MIRA AQUÍ: De la Espriella anuncia operación militar contra disidencias de FARC en el sur de Colombia

Este es el tercer bombardeo del nuevo gobierno contra guerrilleros y el mayor desde el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2018), dijo a la AFP una fuente militar.

“Dimos de baja a veinte narcoterroristas, capturamos a cinco (...) y recuperamos dos menores”, dijo el mandatario derechista en un video compartido en X sobre la ofensiva en el conflictivo departamento del Guaviare.

El presidente quiere doblegar a los grupos ilegales que se financian con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión a punta de bombardeos con la ayuda de sus socios Estados Unidos e Israel.

Cuatro menores fallecieron en los dos primeros bombardeos del nuevo ejecutivo, dos adolescentes de 15 años y otros dos de 16.

Todavía no se sabe si había menores de edad en el ataque aéreo de este lunes.

Organizaciones defensoras de derechos humanos alertan sobre el impacto de los bombardeos en los niños víctimas de reclutamiento en zonas pobres y con mínima presencia del Estado.

En medio de la peor ola de violencia de los últimos años en Colombia, los dos últimos presidentes intentaron dar caza al guerrillero Iván Mordisco, que dio la espalda a la paz.

Es el jefe máximo de la estructura disidente de las FARC conocida como el Estado Mayor Central (EMC), conformada por rebeldes que se apartaron del histórico acuerdo de paz entre esa guerrilla y el gobierno colombiano en 2016.

Se esconde en algún lugar de la selva colombiana y lo han dado por muerto en repetidas ocasiones.

MÁS INFORMACIÓN: Tres menores de edad murieron en bombardeo contra disidencia de las FARC ordenado por gobierno de De la Espriella

“Vamos detrás de ti Mordisco (...) te voy a hacer pagar todo el daño que le has hecho a Colombia”, dijo el presidente del país que más cocaína produce del mundo.

Colombia autorizó el 12 de agosto operaciones conjuntas con Estados Unidos para doblegar al narco.

El país también ingresó al Escudo de las Américas, la coalición de países liderada por Donald Trump para combatir al narcotráfico.

VIDEO RECOMENDADO

El gobierno ultraderechista de Colombia negó el miércoles 12 de agosto los rumores sobre un supuesto rechazo de ayuda para atender a las víctimas de un potente terremoto por "consideraciones ideológicas". (AFP)

SOBRE EL AUTOR