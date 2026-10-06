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Resumen

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Fotografía de archivo del fallecido presidente de Haití, Jovenel Moïse, en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE/ Jean Marc Herve Abelard
Fotografía de archivo del fallecido presidente de Haití, Jovenel Moïse, en Puerto Príncipe (Haití). Foto: EFE/ Jean Marc Herve Abelard
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó este martes brindar asistencia jurídica a los 17 exmilitares colombianos acusados de participar en el complot para asesinar en 2021 al entonces presidente de Haití, Jovenel Moise.

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