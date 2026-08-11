Socorristas y voluntarios pasaron la noche del lunes en una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes del potente terremoto que sacudió a Colombia y que hasta ahora ha dejado 181 muertos, más de 1.300 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.

Las principales ciudades del oeste de Colombia -entre estas Cali, Pereira, Manizales, Quibdó y Buenaventura- muestran escenas de destrucción luego de la embestida del sismo de magnitud 7,4, ocurrida el lunes a las 07H34.

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“Mi ilusión es encontrar a alguien con vida, hacer lo más que se pueda”, dijo Kevin Restrepo a la AFP en Pereira, la ciudad más golpeada. “Es horrible. Todo el mundo está poniendo de su parte, no importa que ya haya caído la noche”, sostuvo.

La ciudad, ubicada en el turístico Eje Cafetero, suma al menos 60 fallecidos, según el último balance de la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales.

Rescatistas y residentes locales retiran los escombros y buscan sobrevivientes en un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Jaime SALDARRIAGA / AFP). / JAIME SALDARRIAGA

Casi toda Pereira quedó sin electricidad y la gente caminaba por las calles con linternas.

“Demasiado angustiante, no tengo palabras para todo lo que está pasando en este momento. Estamos intentando sacar los escombros porque acá estaban todos los vendedores de lotería”, dijo a la AFP Juana Marín, una mercantilóloga de 25 años que buscaba frente a la plaza principal.

“Me siento derrotada. Es demasiado triste ver a toda la ciudad así, sabiendo que hay allá gente todavía con vida”, añadió Marín.

El sismo revive la tragedia del fuerte terremoto de 1999 que dejó casi 1.200 muertos en la zona cafetera.

El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió el 7 de agosto, declaró el estado de emergencia y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada.

El presidente Abelardo de la Espriella, que afirmó hace apenas tres días, declaró el estado de emergencia y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada.

Hasta ahora se han presentado 47 réplicas, según la autoridad geológica.

Un miembro de la Cruz Roja Colombiana busca sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto en Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Jaime SALDARRIAGA / AFP). / JAIME SALDARRIAGA

“El fin del mundo”

En Cali, la tercera ciudad de Colombia, los rescatistas atienden sin descanso a los barrios más afectados.

“Llegar hasta aquí fue impresionante, parecía el fin del mundo, los carros y las motos en contravía buscando sus seres queridos”, dijo el socorrista Nelson Moreno, que llegó en busca de una amiga bajo dos torres de cinco pisos colapsadas. El padre de su amiga y el bebé de la mujer están heridos pero salieron con vida.

“Ahora necesitamos linternas y gafas” por el polvo, para seguir con las labores en la noche, añadió, rodeado de cientos de voluntarios con perros en el lugar.

Los rescatistas arman cadenas humanas para sacar los restos del edificio, con picos y herramientas básicas. Cada tanto gritan “silencio” para recibir las señales de vida de los atrapados.

Según un balance del presidente además de las víctimas hay 61 edificios colapsados, 18 centros de salud averiados y 52 instituciones educativas afectadas. Solo en Cali hay 188 desaparecidos, informó.

“Estamos haciendo todas las labores pertinentes para sacar a la gente con vida (...) Ha venido mucha gente, con dotaciones, con comida, ayudando a los bomberos, ayudando a las personas”, dijo Andrés Felipe Mejía, un rescatista voluntario en la ciudad.

Seis aeropuertos sufrieron problemas en su infraestructura y quedaron sin operación para vuelos comerciales, precisamente el mandatario.

El epicentro se registró cerca de San José del Palmar, en Chocó (oeste), una región pobre que por el momento informó de 13 muertos, mientras avanzan las labores de rescate.

Mapa que muestra la intensidad del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido en Colombia el 10 de agosto. (Infografía de John SAEKI / AFP). / JOHN SAEKI

“Yo veía que la gente salía desnuda, la gente se tiraba de sus casas (...) desesperada”, dijo Wilmer Cuesta, un estudiante de derecho que vio el desastre y decidió ayudar en el rescate en Quibdó.

Ayuda internacional

Estados Unidos, aliado del nuevo gobierno, ofreció una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia.

La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la UE dispuso su servicio satelital Copernicus para las operaciones de rescate.

Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador también han ofrecido ayuda.

En Bogotá, los edificios fueron evacuados y cientos de personas salieron a las calles en medio del ruido de sirenas.

Pese a la alarma, el alcalde Carlos Galán aseguró que en la capital solo se han reportado grietas superficiales en algunas casas y edificios.

El fútbol también se vio afectado. Los partidos programados para esta semana fueron aplazados tras el terremoto, así como dos partidos en Colombia por las copas Libertadores y Sudamericana.

Shakira, la célebre cantante barranquillera, escribió un mensaje de sentido en X: “Mi corazón está (...) con las familias que están pasando momentos de angustia”.

El sismo fue percibido en países vecinos. Se sintió en algunas regiones de Venezuela, la capital ecuatoriana Quito y en diversas provincias de Panamá.

El 24 de junio un doble sismo de magnitud 7,2 y 7,5 provocó más de 6.000 muertos y destrucción en Venezuela.