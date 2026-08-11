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Resumen

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Los rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Jaime SALDARRIAGA / AFP).
Los rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras el terremoto que sacudió Pereira, Colombia, el 10 de agosto de 2026. (Foto de Jaime SALDARRIAGA / AFP).
/ JAIME SALDARRIAGA
Por Agencia AFP

Socorristas y voluntarios pasaron la noche del lunes en una carrera contrarreloj para encontrar sobrevivientes del potente terremoto que sacudió a Colombia y que hasta ahora ha dejado 181 muertos, más de 1.300 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.

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