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Una 'motobomba' tras su explosión cerdca de la escuela de Carabineros de Cali, al suroeste de Colombia, el 12 de noviembre de 2026. (Captura de X @AlexanderAMCUC)
Una 'motobomba' tras su explosión cerdca de la escuela de Carabineros de Cali, al suroeste de Colombia, el 12 de noviembre de 2026. (Captura de X @AlexanderAMCUC)
Por Agencia EFE

Una fuerte explosión se registró este jueves por la noche en las cercanías de la escuela de Carabineros de Cali (suroeste de Colombia), aunque por el momento no hay confirmación oficial de daños personales, según pudo comprobar EFE en el lugar.

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