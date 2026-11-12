Una fuerte explosión se registró este jueves por la noche en las cercanías de la escuela de Carabineros de Cali (suroeste de Colombia), aunque por el momento no hay confirmación oficial de daños personales, según pudo comprobar EFE en el lugar.

La policía confirmó a medios colombianos que una motocicleta cargada con explosivos fue detonada en las proximidades de esa instalación policial y que en el lugar se ha desplegado poco después un amplio operativo de la Fuerza Pública, que ha acordonado la zona.

Atentado en Cali https://t.co/HRHlmh4r4X — Talanga (@AlexanderAMCUC) November 13, 2026

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La fuerte detonación fue sentida en gran parte de la ciudad, capital del departamento de Valle del Cauca. En redes se han difundido varias imágenes de una gran columna de humo ascendiendo entre las casas.

El personero de Cali, Gerardo Mendoza, condenó “enérgicamente” este “atentado”. “Los responsables deben ser capturados”, agregó el funcionario en una de las primeras reacciones oficiales a los hechos.

Caracol Televisión y el periódico El Tiempo apuntaron, citando de forma genérica a las autoridades colombianas, que se trataría de un presunto atentado contra una patrulla del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Nacional que circulaba por la zona.

Mientras la cuenta de redes sociales de Siloé Visible transmitía un partido de fútbol, quedó registrado el momento exacto de la explosión que sacudió esta noche a Cali, en el sector de la Escuela de Carabineros. En la grabación quedaron registrados el sonido de la explosión y lo que serían múltiples disparos. El video se está viralizando rápidamente en redes sociales. — Entérate Cali (@EnterateCali) November 13, 2026

Más temprano, la Policía informó que “blindaría” Cali con 1.600 uniformados para garantizar la seguridad del partido amistoso que disputarán entre viernes las selecciones absolutas de fútbol masculino de Colombia y Chile en el estadio Pascual Guerrero, en el centro-sur de Cali.

La institución detalló que el operativo dispondrá tres puntos de seguridad alrededor del estadio, con controles para regular los accesos, un helicóptero y drones para “fortalecer la vigilancia desde el aire” y prevenir situaciones que puedan afectar el desarrollo del encuentro.

Cali está situada en una estratégica región que da salida al océano Pacífico y en la que operan varios grupos de disidencias de la antigua guerrilla de la Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y distintas bandas criminales.

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