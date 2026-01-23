Canciller colombiana habla con Marco Rubio de garantías para Petro en reunión con Trump

La canciller colombiana, Rosa Villavicencio, sostuvo este viernes una llamada telefónica con el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, para preparar la próxima reunión en la Casa Blanca de los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro, y garantizar trato de jefe de Estado para el mandatario colombiano.

“Ambos funcionarios hablaron en vista de la próxima reunión bilateral presidencial en febrero, donde el presidente Trump y el presidente Petro continuarán avanzando en temas de importancia mutua entre Estados Unidos y Colombia”, detalló el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en un comunicado.

El encuentro de Trump y Petro se llevará a cabo el próximo 3 de febrero y será el primero de ambos mandatarios desde que el republicano asumió la Presidencia, hace un año.

“En la llamada, se reafirmó el deseo de ambos presidentes de que la reunión en Washington sea exitosa. Para ello, se confirmó que al señor presidente Petro se le proveerán todas las garantías propias de una visita de un jefe de Estado”, manifestó por su parte la Cancillería colombiana, quien calificó la conversación con Rubio como “muy positiva”.

Según el Gobierno estadounidense, ambos dialogaron sobre “prioridades compartidas, incluidos los lazos comerciales, la cooperación en seguridad regional y los esfuerzos antinarcóticos”.

“De igual forma, en la conversación, se plantearon los temas a tratar en la reunión entre los mandatarios, valorando la larga e histórica trayectoria de cooperación y trabajo conjunto entre Colombia y Estados Unidos”, indicó la canciller colombiana.

Entre esos temas están “la lucha contra el crimen organizado transnacional, especialmente en frontera, los asuntos de seguridad regional y las oportunidades conjuntas en materia económica”.

Un año de desencuentros

La reunión entre los líderes de Estados Unidos y Colombia tendrá lugar tras un año marcado por fuertes desencuentros, durante el cual Trump impuso sanciones a Petro, lo acusó de ser un líder del narcotráfico y sugirió que sería el “siguiente” objetivo después del operativo contra Nicolás Maduro en Venezuela.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En medio de esa guerra verbal, el Departamento del Tesoro incluyó en octubre pasado a Petro, a su esposa Verónica Alcocer; al hijo mayor del mandatario, Nicolás Petro Burgos, y al ministro colombiano de Interior, Armando Benedetti, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como ‘Lista Clinton’.

La Administración de Trump retiró además la certificación de Colombia como país cooperante en la lucha contra el narcotráfico, mientras Petro defendía su política antidrogas.

No obstante, ambos rebajaron la tensión durante una llamada telefónica el pasado 7 de enero, tras la captura de Maduro en Caracas, y se emplazaron a mantener un encuentro próximamente en Washington.

En ese contexto, el 14 de enero el ministro colombiano de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, visitó Washington para reunirse con altos funcionarios estadounidenses y abordar la cooperación bilateral contra el narcotráfico de cara a la cita entre Trump y Petro.

Además, el director de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), Terrence Cole, y el jefe de la misión diplomática de EE.UU. en Colombia, John McNamara, se reunieron ayer en Bogotá con la fiscal general colombiana, Luz Adriana Camargo, y con el director de la Policía, general William Rincón, para discutir el fortalecimiento de las acciones conjuntas frente a las economías ilícitas.