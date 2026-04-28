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Agentes de policía escoltando al coordinador guerrillero, identificado como responsable del atentado contra civiles, en Cali, departamento del Cauca, Colombia, el 28 de abril de 2026. (Policía Nacional de Colombia / AFP)
Agentes de policía escoltando al coordinador guerrillero, identificado como responsable del atentado contra civiles, en Cali, departamento del Cauca, Colombia, el 28 de abril de 2026. (Policía Nacional de Colombia / AFP)
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Por Agencia AFP

La policía colombiana capturó el martes a un cabecilla guerrillero señalado como “principal responsable” del mortífero atentado que dejó 21 muertos el sábado en Colombia, el peor ataque contra civiles en las últimas tres décadas.

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