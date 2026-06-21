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Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Colombia, el izquierdista Iván Cepeda, reaccionan luego de conocer el conteo preliminar que le da una ventaja a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta. (EFE/ Carlos Ortega).
Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Colombia, el izquierdista Iván Cepeda, reaccionan luego de conocer el conteo preliminar que le da una ventaja a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta. (EFE/ Carlos Ortega).
Por Agencia EFE

Centenares de simpatizantes del candidato de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del mandatario Gustavo Petro, se mantienen en vigilia este domingo en el recinto ferial Corferias, en Bogotá, para supervisar el escrutinio de votos de la segunda vuelta presidencial de Colombia.

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