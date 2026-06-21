Centenares de simpatizantes del candidato de izquierda Iván Cepeda, del Pacto Histórico, partido del mandatario Gustavo Petro, se mantienen en vigilia este domingo en el recinto ferial Corferias, en Bogotá, para supervisar el escrutinio de votos de la segunda vuelta presidencial de Colombia.

Luego del conteo preliminar que dio como ganador con una estrecha diferencia al derechista Abelardo de la Espriella con 12,9 millones de votos (49,66 %) frente a los 12,7 millones (48,70 %) de Cepeda con el 99,91 % de las mesas informadas, los seguidores del izquierdista aseguraron que esperarán el escrutinio.

“Estamos en una vigilia para defender lo que la gente quiere. Ha habido múltiples denuncias de posibles y presuntas violaciones al proceso electoral, compra de votos, modificaciones a las actas electorales y queremos que sean los jueces de la república quienes determinen si así fue” , dijo a EFE una de las seguidoras del Pacto Histórico.

Tras el discurso de Cepeda en el centro de eventos Royal Center, en el norte de la capital colombiana, sus seguidores se trasladaron hasta Corferias donde jueces y notarios hacen el escrutinio de las papeletas.

Simpatizantes del candidato a la Presidencia de Colombia, el izquierdista Iván Cepeda, reaccionan luego de conocer el conteo preliminar que le da una ventaja a Abelardo de la Espriella en la segunda vuelta. (EFE/ Carlos Ortega).

Al ritmo de tambores y flautas, los votantes se agruparon en círculos en los que intercambiaron opiniones y reclamos e incluso bailaron como forma de expresar su apoyo a Cepeda y su descontento con los resultados del conteo preliminar.

El candidato del Pacto Histórico aseguró que tanto él como su movimiento respetan las reglas democráticas y reconocen el resultado arrojado por el preconteo; sin embargo, informó que los equipos jurídicos y de vigilancia electoral de su campaña ya iniciaron la impugnación de 33.000 mesas de votación en todo el país.

“Se van a impugnar 33.000 puestos de votación en todo el territorio nacional y eso es lo que estamos acompañando y vigilando como ciudadanía” , indicó la seguidora del izquierdista.

Alrededor de 50 abogados simpatizantes del Pacto Histórico se dieron cita hasta las puertas de Corferias para supervisar el escrutinio, aunque no pudieron ingresar al recinto.

Según los seguidores de Cepeda, esta movilización responde a una organización autoconvocada y no a un pedido del Pacto Histórico.

“Hace cuatro años más de 500.000 votos se recuperaron a partir del escrutinio, no es una diferencia menor. Creemos que esa capacidad que tiene la ciudadanía de impugnar y defender el proceso electoral podría cambiar los resultados ”, afirmó a EFE otro seguidor de Cepeda.

La diferencia entre los dos candidatos es mucho más estrecha de lo que vaticinaban las encuestas, y menos de la mitad de la ventaja que sacó De la Espriella en la primera vuelta el 31 de mayo, por lo que será necesario esperar el escrutinio para confirmar el resultado de manera oficial.

VIDEO RECOMENDADO