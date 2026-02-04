Clan del Golfo frena diálogos con Petro por incluir a su líder en lista entregada a Trump

Escuchar
Un soldado hace guardia junto a grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o paramilitares del Clan del Golfo, en el municipio de Cáceres, departamento de Antioquia, Colombia, el 21 de marzo de 2023. (Raul ARBOLEDA / AFP)

Un soldado hace guardia junto a grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o paramilitares del Clan del Golfo, en el municipio de Cáceres, departamento de Antioquia, Colombia, el 21 de marzo de 2023. (Raul ARBOLEDA / AFP)

Un soldado hace guardia junto a grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o paramilitares del Clan del Golfo, en el municipio de Cáceres, departamento de Antioquia, Colombia, el 21 de marzo de 2023. (Raul ARBOLEDA / AFP)
Un soldado hace guardia junto a grafitis de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC o paramilitares del Clan del Golfo, en el municipio de Cáceres, departamento de Antioquia, Colombia, el 21 de marzo de 2023. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

El Clan del Golfo anunció este miércoles la suspensión provisional de sus diálogos con el Gobierno de Colombia luego de que presuntamente entregara a Estados Unidos los nombres de varios jefes del narcotráfico, considerados objetivos de alto valor, entre ellos el de su máximo jefe, Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo.

Tipo de trabajo:noticia original
