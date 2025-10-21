Condenan a 21 años de prisión a implicado en el asesinato de Miguel Uribe en Colombia

Uno de los implicados en el asesinato a tiros del aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe, fallecido en agosto tras varias semanas en estado crítico, fue condenado a 21 años de prisión, informó este martes la fiscalía.

Según el ente acusador, Carlos Eduardo Mora González aceptó su responsabilidad en el atentado del 7 de junio en Bogotá contra el senador opositor al gobierno del izquierdista de Gustavo Petro, un hecho que sacudió la carrera a las elecciones presidenciales de 2026.

Newsletter Vuelta al Mundo Francisco Sanz analiza cómo los eventos internacionales transforman el mundo, cada martes.

El condenado se encargó de transportar al sicario menor de edad, que fue sentenciado a siete años de reclusión. Por el magnicidio hay otros cuatro detenidos, pero aún no ha sido identificado el autor intelectual.

“Condujo y puso a disposición un vehículo para reconocer previamente el lugar en el que se perpetró el crimen y trasladó a otros involucrados en el atentado”, informó la fiscalía en un comunicado.

Además, afirman que con la “fachada” de ser un conductor a través de plataformas virtuales de transporte “movilizó armas y estupefacientes”. “Su participación en el plan criminal estuvo mediada por un ofrecimiento de cinco millones de pesos (unos 1.280 dólares)”.

Fotografía de archivo del senador Miguel Uribe en el Congreso, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega

Uribe, del derechista partido Centro Democrático, murió el 11 de agosto por heridas en la cabeza tras un brutal ataque armado durante un acto político en Bogotá.

El legislador opositor, de 39 años, pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá, y murió tras sufrir una hemorragia cerebral.