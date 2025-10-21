Una mujer sostiene una bandera nacional durante la denominada «Marcha Silenciosa» para mostrar su apoyo al senador Miguel Uribe Turbay y pedir la paz para el país en Medellín, Colombia. Foto: JAIME SALDARRIAGA / AFP
Una mujer sostiene una bandera nacional durante la denominada «Marcha Silenciosa» para mostrar su apoyo al senador Miguel Uribe Turbay y pedir la paz para el país en Medellín, Colombia. Foto: JAIME SALDARRIAGA / AFP
/ JAIME SALDARRIAGA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Condenan a 21 años de prisión a implicado en el asesinato de Miguel Uribe en Colombia
Resumen de la noticia por IA
Condenan a 21 años de prisión a implicado en el asesinato de Miguel Uribe en Colombia

Condenan a 21 años de prisión a implicado en el asesinato de Miguel Uribe en Colombia

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Uno de los implicados en el del aspirante presidencial colombiano , fallecido en agosto tras varias semanas en estado crítico, fue condenado a 21 años de prisión, informó este martes la fiscalía.

Según el ente acusador, Carlos Eduardo Mora González aceptó su responsabilidad en el contra el senador opositor al gobierno del izquierdista de Gustavo Petro, un hecho que sacudió la carrera a las elecciones presidenciales de 2026.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Petro dice que en el funeral de Miguel Uribe Turbay sonaron “las palabras de la venganza”

El condenado se encargó de transportar al sicario menor de edad, que fue sentenciado a siete años de reclusión. , pero aún no ha sido identificado el autor intelectual.

“Condujo y puso a disposición un vehículo para reconocer previamente el lugar en el que se perpetró el crimen y trasladó a otros involucrados en el atentado”, informó la fiscalía en un comunicado.

Además, afirman que con la “fachada” de ser un conductor a través de plataformas virtuales de transporte “movilizó armas y estupefacientes”. “Su participación en el plan criminal estuvo mediada por un ofrecimiento de cinco millones de pesos (unos 1.280 dólares)”.

Fotografía de archivo del senador Miguel Uribe en el Congreso, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega
Fotografía de archivo del senador Miguel Uribe en el Congreso, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Carlos Ortega

Uribe, del derechista partido Centro Democrático, murió el 11 de agosto por heridas en la cabeza tras un brutal ataque armado durante un acto político en Bogotá.

El legislador opositor, de 39 años, pasó dos meses en una unidad de cuidados intensivos en un hospital de Bogotá, y murió tras sufrir una hemorragia cerebral.

Líderes políticos se pronunciaron este lunes 11 de agosto tras conocerse la muerte del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, víctima de un atentado el 7 de junio donde recibió varios disparos durante un mitin en un barrio de Bogotá. (EFE)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC