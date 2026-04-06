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La policía colombiana patrulla el barrio de San Bernardo, en el centro de Bogotá, el 26 de marzo de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
La policía colombiana patrulla el barrio de San Bernardo, en el centro de Bogotá, el 26 de marzo de 2026. (Raul ARBOLEDA / AFP)
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

Un juez de Colombia condenó este lunes en primera instancia a siete años de prisión a Danilo José Núñez Zabaleta, miembro del escuadrón antidisturbios de la Policía, por causar una lesión ocular a una universitaria que le provocó la pérdida de visión en un ojo durante las protestas de 2021.

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