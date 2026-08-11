Por Guillermo Vera Ayala

El terremoto que sufrió Colombia el lunes 10 de agosto ha dejado al menos 180 fallecidos. En medio del luto nacional, persisten los trabajos de rescate y respuesta a la crisis. La comunidad peruana en el vecino país no ha sido ajena al impacto del fenómeno natural.

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