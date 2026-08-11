El terremoto que sufrió Colombia el lunes 10 de agosto ha dejado al menos 180 fallecidos. En medio del luto nacional, persisten los trabajos de rescate y respuesta a la crisis. La comunidad peruana en el vecino país no ha sido ajena al impacto del fenómeno natural.

Según indicó a El Comercio el cónsul peruano en Medellín, Willy Salazar, en Colombia viven alrededor de 10.000 peruanos, siendo buena parte de ellos procedentes de su jurisdicción. Cerca de 4.000 compatriotas residen en el área metropolitana del Valle de Aburrá.

El diplomático peruano explica que en el Eje Cafetero colombiano y las otras regiones más afectadas por el reciente sismo, se asientan aproximadamente 200 ciudadanos peruanos. Hasta ahora no se han reportado incidentes fatales relacionados a ellos.

No obstante, Salazar menciona que la legación peruana en Colombia sigue de cerca cualquier reporte de la situación de los connacionales.

“En cuanto a los ciudadanos peruanos, afortunadamente, no hay pérdidas humanas hasta ahora y nuestra preocupación principal en este momento es tomar contacto con los ciudadanos y hacerles conocer los canales de emergencia que hay para que puedan informarnos en qué situación se encuentran”, indicó el cónsul al programa “El Mundo Ahora” de El Comercio.

“Hemos difundido un comunicado por nuestras redes y a través de los distintos grupos de WhatsApp que manejamos con los ciudadanos de acuerdo con su lugar de residencia. A través de estos hemos podido confirmar hasta el momento que no hay afectaciones graves para los ciudadanos peruanos”, añadió Salazar.

El Perú tiene tres consulados generales en Colombia ubicados en Bogotá, Medellín y Leticia, además de cuatro consulados honorarios, en Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cali. Salazar insiste en que los peruanos en territorio colombiano pueden recurrir a estas oficinas para cualquier tipo de ayuda y también precisa que para ellos se ha abierto un canal permanente de comunicación y respuesta ante cualquier problemática o consulta.

CONTACTO DE EMERGENCIA

Hay un canal abierto las 24 horas para que los peruanos en Colombia comuniquen su situación a las autoridades. Los connacionales pueden llamar o escribir por WhatsApp al número +57 3187166116.

Willy Salazar precisa que es importante que las personas procedentes de Perú comuniquen no solo emergencias, sino que también informen que se encuentran bien o sobre el estado otros compatriotas. Quienes deseen reportar a sus familias que no pasan riesgo o que tienen problemas también pueden usar esta vía par a darles a conocer su situación.

“Nos ayuda mucho porque estamos creando una base de datos también de los peruanos que se encuentran sin mayor afectación”, apunta Salazar.

Además de los esfuerzos individuales de cada país por brindar atención a sus ciudadanos en Colombia, Salazar asegura que los cuerpos diplomáticos de distintos estados trabajan de forma conjunta para mejorar su respuesta.

“De forma independiente cada país activa sus propias redes, pero también tenemos, por ejemplo, el cuerpo consular que está coordinando justamente una reunión para el día de mañana (miércoles) para unir entre todos nuestros esfuerzos y tener una mejor respuesta hacia nuestros ciudadanos”, explicó el funcionario de la legación peruana.

Cómo se vivió el sismo

Si bien Pereira, Manizales, Cali y el departamento del Chocó han sido las zonas más golpeadas por el movimiento telúrico, este se sintió con mucha fuerza en otras zonas de Colombia.

Fernando Borbonet, empresario gastronómico peruano residente en Bogotá, indica que más allá de haber vivido habituado a los sismos, el terremoto de este lunes lo tomó por sorpresa a causa de su intensidad.

“Como peruano estoy muy acostumbrado a este tipo de sucesos, al principio manejándolo con mucha calma, pero me sorprendió al ser un evento bastante largo y que incrementó su intensidad con el tiempo. Empezaron a sonar las alarmas en toda la ciudad y salimos de los edificios y en la calle había un mar de gente, con muchas personas muy asustadas por el nivel de intensidad y la duración del sismo”, contó a este Diario el cofundador del restaurante “Osso & Piedra”.

Ciudadanos de Bogotá evacuando durante el terremoto registrado el 10 de agosto en Colombia. (Foto: Raul ARBOLEDA / AFP) / RAUL ARBOLEDA

La situación fue similar para el cónsul Salazar, quien narró que el fenómeno geológico lo sorprendió junto a su familia y que también se sintió con fuerza en Medellín.

“Estaba en casa por salir a la oficina a las 7:30 de la mañana con mi esposa y un hijo pequeño de cuatro años. Tuvimos que salir a las zonas seguras, donde también había muchos vecinos muy atemorizados al tener una experiencia mucho menor con respecto a los sismos. (El terremoto) se sintió muy fuerte y sobre todo fue muy largo”, expresó el funcionario.

Más allá de los puntos comunes en ambos testimonios, estos también dan cuenta de que la reacción al terremoto fue distinta en las dos urbes más grandes de Colombia.

Borbonet sostiene que le sorprendió la respuesta de la ciudadanía en la capital colombiana y su cultura sísmica, pues no presenció “escenas de pánico” y aseguró que era “la primera vez que sentía ese nivel de orden y concientización”.

“Me sorprendí mucho al ver en Bogotá cómo la gente salía de manera ordenada de los diferentes edificios, trasladándose a zonas seguras. También se toman con mucha seriedad los simulacros y creo que es un punto que a todos nos ayuda a tomar conciencia y estar un poco más preparados”, narró el empresario.

La experiencia de Willy Salazar en la ciudad más importante de Antioquia fue distinta, con el funcionario atribuyendo el temor que presenció a que los fenómenos de este tipo son poco habituales en su localidad.

“En Colombia, en particular en Medellín, que es la ciudad donde yo resido, sí creo que no hay una cultura tan arraigada frente a situaciones sísmicas que parte de la propia realidad, aquí realmente es muy poco común que haya movimientos sísmicos”, señaló el diplomático.

Casos atendidos

Willy Salazar señala que por ahora los pedidos de ayuda dentro de la jurisdicción a su cargo han sido limitados, pero sí se registraron algunos incidentes que demandaron la atención del consulado en Medellón.

“Un ciudadano peruano nos contactó ayer (lunes) haciéndonos saber que habían dado la orden de desalojar su lugar de vivienda junto con sus dos hijos —uno menor de edad— y le hemos podido brindar apoyo para un alojamiento temporal hasta encontrar una solución mejor”, precisa el cónsul.

La comunidad peruana también ha venido trabajando de forma particular sobre la situación de compatriotas, coordinando con la representación nacional en Colombia cualquier ayuda posible para ellos.

“En el grupo de peruanos en Colombia que tenemos nos compartieron el caso de un adulto mayor, cuya vivienda había quedado inhabitable. Como comunidad nos estamos moviendo, pero igual sabemos que el consulado ya está al tanto de esta situación”, indicó Fernando Borbonet.

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