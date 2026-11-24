El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, advirtió este martes a alias Antonio Medina -el disidente de las FARC a quien se achaca la responsabilidad del atentado que dejó 23 heridos en la ciudad de Villavicencio (centro)- que pagará “con sangre” por el daño causado en el ataque perpetrado el lunes.

“El bandido Antonio Medina de las disidencias de las FARC es el culpable, vamos tras él y lo vamos a hacer pagar con sangre todo el daño y todo el terror que está sembrando”, expresó De la Espriella al llegar a Villavicencio, ciudad ubicada a poco más de 100 kilómetros de Bogotá, donde presidirá un consejo de seguridad.

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El ataque fue cometido con un carro bomba y estaba dirigido contra la Gobernación de Meta, departamento del que Villavicencio es capital, sobre las 21:30 hora local (02:30 GMT del martes).

Las imágenes muestran fachadas arrancadas por la deflagración, techos levantados, ventanas rotas, un gran número de escombros por el suelo y un enorme cráter donde se apostó el vehículo, todo en medio de una profunda oscuridad.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla con periodistas a su llegada al lugar del atentado con coche bomba en Villavicencio, el 24 de noviembre de 2026. (Foto de Mario TORO / AFP). / MARIO TORO

“El pueblo de Villavicencio y los compatriotas del Meta no están solos. El Gobierno Nacional está aquí para anunciar que vamos a gestionar recursos, hoy mismo, para toda la reconstrucción”, añadió el mandatario.

Omar Pardo Galeano, conocido como Antonio Medina, es el comandante del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, en el convulso departamento de Arauca (este) y en el vecino Casanare y lideró en los últimos años un conflicto a muerte con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en esa región.

Hoy hace dos años, el 24 de noviembre de 2024, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) expulsó a este jefe de las disidencias de ese alto tribunal por seguir delinquiendo tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC hace 10 años.

Un empleado de la Gobernación del Meta se encuentra frente al edificio gubernamental dañado tras la explosión de una bomba en Villavicencio, Colombia, el 24 de noviembre de 2026. (Foto de Mario TORO / AFP). / MARIO TORO

Crítica al acuerdo de paz

Igualmente, De la Espriella criticó este martes el acuerdo de paz que el Gobierno y la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron hoy hace 10 años, el 24 de noviembre de 2016.

“Hay un falso proceso paz que desmovilizó a unos pocos bandidos y terminó creando cuatro o cinco FARC; un Gobierno (el de su antecesor, Gustavo Petro) que durante cuatro años empoderó a los criminales y terminó afectando las capacidades de la fuerza pública, nosotros los estamos enfrentando”, señaló De la Espriella.

Según cifras de la Defensoría del Pueblo, un total de 10.943 personas permanecen vinculadas al proceso de reincorporación 10 años después de la firma, lo que representa el 76 % de las personas que se acreditaron como miembros de la guerrilla.

Sin embargo, el presidente De la Espriella aseguró hoy que su Gobierno no va “a retroceder ni a negociar con el terrorismo”.

“Los vamos a derrotar por la razón o la fuerza con total determinación y no vamos a parar hasta que los derrotemos completamente y le traigamos paz al pueblo colombiano”, expresó el mandatario.