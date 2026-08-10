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Resumen

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Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali y civiles buscan entre los escombros de edificaciones colapsadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr).
Integrantes del cuerpo de Bomberos de Cali y civiles buscan entre los escombros de edificaciones colapsadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió Colombia. (EFE/ Ernesto Guzmán Jr).
/ ERNESTO GUZMAN JR
Por Agencia EFE

El Gobierno colombiano declaró este lunes la situación de “desastre nacional” por el terremoto de magnitud 7,4 que deja al menos 71 personas fallecidas en el país, 29 de ellas en ciudades capitales.

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