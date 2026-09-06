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El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante la Reunión de Alcaldes 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) este miércoles, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Pablo R. Seco
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, durante la Reunión de Alcaldes 2026 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) este miércoles, en Bogotá (Colombia). Foto: EFE/ Pablo R. Seco
Por Agencia EFE

La Defensoría del Pueblo de Colombia le pidió este domingo al presidente de ese país, Abelardo de la Espriella, no competir con grupos armados ilegales por demostrar quién alcanza mayor nivel de crueldad, tras la escalada de enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas y organizaciones criminales.

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