Desaparece avión de Satena con 15 personas en el noreste de Colombia

Satena, la aerolínea comercial propiedad del Estado colombiano. Foto: EFE

Satena, la aerolínea comercial propiedad del Estado colombiano. Foto: EFE

Satena, la aerolínea comercial propiedad del Estado colombiano. Foto: EFE
Satena, la aerolínea comercial propiedad del Estado colombiano. Foto: EFE
Por Agencia EFE

Un avión de la compañía colombiana Satena, con trece pasajeros y dos tripulantes a bordo, desapareció este miércoles cuando volaba entre Cúcuta y Ocaña, en el departamento de Norte de Santander (noreste), informaron fuentes oficiales.

