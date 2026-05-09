Un joven reportero fue asesinado por guerrilleros en una conflictiva región del noroeste de Colombia afectada por la explotación ilegal de oro, informó el presidente Gustavo Petro.

El comunicador Mateo Pérez, de 25 años, desapareció el martes mientras realizaba un reportaje sobre la violencia previo a las elecciones presidenciales del 31 de mayo, en una zona rural del departamento de Antioquia (noroeste).

En el área operan disidentes de la extinta guerrilla FARC que no firmaron la paz en 2016 y narcos del Clan del Golfo.

Petro aseguró en X que el responsable del crimen es un líder guerrillero llamado Jhon Edison Chalá Torrejano. “La banda de Edison se dedica al control de la minería ilegal del oro”, dijo el mandatario.

Se ha encontrado el cuerpo del periodista y estudiante Mateo Pérez Rueda de 23 años, director del medio "El Confidente" de Yarumal que fundó desde el colegio y estudiaba Ciencia Política en la Universidad Nacional sede Medellín.



Fué asesinado por Jhon Edison Chalá Torrejano del… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 8, 2026

La ONG Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) destacó que Pérez era “una voz fundamental para la comunidad local”.

“Enfrentó presiones legales (...) por sus investigaciones sobre economías ilícitas vinculadas a actores armados”, según la organización que defiende a los periodista en Colombia.

Pérez era director del medio digital El Confidente de Yarumal, donde reportaba sobre el crimen, orden público, la política y la corrupción.

#ComunicadoFLIP 🧵Lamentamos y condenamos el asesinato de Mateo Pérez Rueda, director de El Confidente de Yarumal, #Antioquia. Tras varios días de incertidumbre, una comisión humanitaria logró recuperar su cuerpo, lo que confirmó los indicios de su asesinato. pic.twitter.com/k9xGYbVzDt — Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) (@FLIP_org) May 8, 2026

La región donde fue asesinado es una “zona de disputa” entre el mayor cartel del narcotráfico conocido como el Clan del Golfo y una disidencia de las FARC que se apartó del acuerdo de paz del 2016, indicó la FLIP.

Petro frenó el 21 de abril las negociaciones de paz con este grupo rebelde por incumplimientos a los acuerdos.

Desde septiembre el gobierno negocia la paz en Catar con el Clan, considerado un grupo terrorista por Washington.

Un ataque bomba el sábado 25 de abril dejó al menos una decena de muertos y una docena de heridos de gravedad en una zona con fuerte presencia guerrillera en Colombia, en medio de una seguidilla de atentados a poco más de un mes de las elecciones presidenciales, informó el cuerpo de bomberos local. (AFP)

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A cuatro meses de dejar el poder, el presidente enfrenta una crisis de seguridad con atentados, masacres de civiles y ataques a la fuerza pública, en medio de frustradas negociaciones de paz.

Los periodistas en Colombia enfrentan constantes amenazas por parte de grupos armados que imponen terror en varios territorios en los que fabrican cocaína, explotan minas ilegalmente y extorsionan.

La Defensoría del Pueblo, entidad estatal encarga de proteger los derechos humanos, había informado el jueves que Pérez viajó “para realizar cubrimiento periodístico sobre los recientes hechos de confrontación armada”.

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ordenó un operativo militar para ubicarlo. Por lo menos 170 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977, según la FLIP.