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Por lo menos 170 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977, según la FLIP. | Foto: FLIP
Por lo menos 170 periodistas han sido asesinados en Colombia desde 1977, según la FLIP. | Foto: FLIP
Por Agencia AFP

Un joven reportero fue asesinado por guerrilleros en una conflictiva región del noroeste de Colombia afectada por la explotación ilegal de oro, informó el presidente Gustavo Petro.

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Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.