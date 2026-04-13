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El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. (Sergio YATE / Fabrice COFFRINI / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa. (Sergio YATE / Fabrice COFFRINI / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, acusó este lunes a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, de “entregar la frontera a la mafia”, en plena crisis bilateral por la guerra arancelaria, y advirtió del riesgo de que las organizaciones criminales se hagan con el control de la zona limítrofe.

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