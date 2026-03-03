Escuchar
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una ceremonia en Cartagena de Indias, el 24 de febrero de 2026. (Ricardo Maldonado Rozo / EFE)
/ Ricardo Maldonado Rozo
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró este martes que la exportación de cocaína “es cada vez más ecuatoriana” y señaló que el mandatario de ese país, Daniel Noboa, debe reforzar la seguridad en puertos y aeropuertos para frenar la salida de cargamentos ilegales, en medio de la guerra comercial en la que están ambos países.

