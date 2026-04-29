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El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. (Federico PARRA / Martin BERNETTI / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro; y el mandatario de Ecuador, Daniel Noboa. (Federico PARRA / Martin BERNETTI / AFP)
Por Agencia EFE

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso este miércoles a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, un encuentro en la frontera común luego de que éste lo acusara de promover una incursión guerrillera en su país.

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