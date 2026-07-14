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Algunas de las 39 personas liberadas por el Ejército colombiano tras descender de un helicóptero militar en Quibdó, departamento del Chocó, Colombia, el 14 de julio de 2026. (Ejército colombiano / AFP)
Algunas de las 39 personas liberadas por el Ejército colombiano tras descender de un helicóptero militar en Quibdó, departamento del Chocó, Colombia, el 14 de julio de 2026. (Ejército colombiano / AFP)
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Por Agencia AFP

El ejército de Colombia liberó el martes a 39 personas secuestradas por la guerrilla en una zona remota del noroeste del país, anunciaron las autoridades, que dieron cuenta de dos efectivos muertos en el operativo.

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