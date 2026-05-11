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Un soldado de Colombia posa con un nuevo fusil Jaguar en la fábrica de armas y municiones General José María Córdova de Indumil, en el municipio de Soacha, cerca de Bogotá, el 8 de mayo de 2026. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP).
Un soldado de Colombia posa con un nuevo fusil Jaguar en la fábrica de armas y municiones General José María Córdova de Indumil, en el municipio de Soacha, cerca de Bogotá, el 8 de mayo de 2026. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP).
/ RAUL ARBOLEDA
Por Agencia EFE

Un numeroso grupo de militares de Colombia permanece incomunicado desde el pasado viernes en una zona rural del municipio de El Retorno, en el departamento del Guaviare (centro-sur), debido a presuntas fallas en las comunicaciones ocasionadas por las malas condiciones meteorológicas, informó este lunes el Ejército.

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