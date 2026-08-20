Vista de los escombros del edificio Vanessa, derrumbado en Cali, Colombia, el 18 de agosto de 2026, días después de un terremoto de magnitud 7,4. (Joaquin SARMIENTO / AFP)
Vista de los escombros del edificio Vanessa, derrumbado en Cali, Colombia, el 18 de agosto de 2026, días después de un terremoto de magnitud 7,4. (Joaquin SARMIENTO / AFP)
/ JOAQUIN SARMIENTO
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Las autoridades de Colombia elevaron este jueves a 319 el número de víctimas mortales por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el país el pasado 10 de agosto, según un boletín de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

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