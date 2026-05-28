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Fotografía de archivo de guerrilleros de las disidencias de las FARC en Tacueyó, zona del Cauca (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
Fotografía de archivo de guerrilleros de las disidencias de las FARC en Tacueyó, zona del Cauca (Colombia). Foto: EFE/ Ernesto Guzmán
Por Agencia AFP

Combates entre dos grupos de la extinta guerrilla de las FARC dejaron 48 rebeldes muertos en la Amazonía colombiana, dijo este jueves a la AFP un alcalde de la zona.

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