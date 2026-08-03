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El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 30 de julio de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, habla durante una conferencia de prensa en Bogotá, el 30 de julio de 2026. (Luis ACOSTA / AFP)
/ LUIS ACOSTA
Por Agencia EFE

Los integrantes de los Comandos de la Frontera, un grupo armado ilegal que operaba en el suroeste de Colombia y que desde el 18 de junio permanece concentrado en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en un proceso de desmovilización, pidieron este lunes al presidente electo, Abelardo de la Espriella, continuar el proceso de paz iniciado por el mandatario saliente, Gustavo Petro.

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