Los integrantes de los Comandos de la Frontera, un grupo armado ilegal que operaba en el suroeste de Colombia y que desde el 18 de junio permanece concentrado en una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en un proceso de desmovilización, pidieron este lunes al presidente electo, Abelardo de la Espriella, continuar el proceso de paz iniciado por el mandatario saliente, Gustavo Petro.

“Nuestro deseo es que durante su Gobierno se apoye nuestro compromiso de paz. La paz como política de Estado y como derecho fundamental nos alienta a que lo acordado siga adelante”, señalaron los exguerrilleros en una carta enviada a De la Espriella desde la ZUT ubicada en el municipio de Valle del Guamuéz, en el departamento de Putumayo, fronterizo con Ecuador.

En la misiva, conocida por EFE, los firmantes aseguraron que su decisión de abandonar las armas es “irreversible” y reiteraron su voluntad de transitar hacia la vida civil, al tiempo que solicitaron garantías para consolidar el proceso de reintegración en esa región del sur del país.

Asimismo, afirmaron que permanecen “firmes con la paz, la legalidad y el desarrollo” y reclamaron que quienes hicieron parte de un grupo armado ilegal no sean excluidos ni discriminados por su pasado.

Los 86 hombres y las trece mujeres que hacen parte del grupo abandonaron las armas e ingresaron a la ZUT el pasado 18 de junio, tres días antes de que De la Espriella fuera elegido presidente, como parte de los compromisos adquiridos en la mesa de diálogos que el Gobierno de Petro mantiene con esa organización desde junio de 2024.

Los Comandos de la Frontera hacen parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB), una disidencia de las antiguas FARC cuya zona de influencia abarca los departamentos de Putumayo y Nariño, en la frontera entre Colombia y Ecuador.

De la Espriella asumirá la Presidencia este viernes 7 de agosto en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, y ha reiterado que durante su Gobierno no dará continuidad a la política de “paz total” impulsada por Petro.

Durante la campaña sostuvo que esa estrategia, que también cobija al proceso con los Comandos de la Frontera, contribuyó al deterioro del orden público y descartó mantener diálogos con grupos armados ilegales como eje de su política de seguridad.

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El mandatario electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, dijo el lunes 13 de julio que, entre otras, eliminará la consejería presidencial de paz luego de que la política de diálogos directos del gobierno saliente fracasara en obtener el desarme de poderosos grupos armados. (AFP)

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