00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias Timochenko, durante una entrevista con la AFP en Bogotá, el 14 de julio de 2026. (ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP)
El excomandante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias Timochenko, durante una entrevista con la AFP en Bogotá, el 14 de julio de 2026. (ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / AFP)
/ ESTEBAN VEGA LA-ROTTA
Por Agencia EFE

El exlíder de la extinta guerrilla de las FARC dijo el martes a la AFP que los “mensajes de odio” pueden avivar la “violencia”, después de que el presidente electo de Colombia se comprometiera a encarcelarlo y revocar una parte fundamental del histórico acuerdo de paz de 2016.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.