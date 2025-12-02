El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en el barrio marginal de Siloé en Cali, Colombia, el 21 de noviembre de 2025. (JOAQUIN SARMIENTO / AFP)
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pronuncia un discurso en el barrio marginal de Siloé en Cali, Colombia, el 21 de noviembre de 2025.
Colombia expresa “profunda preocupación” ante advertencia de Donald Trump y pide unidad regional
Colombia expresa "profunda preocupación" ante advertencia de Donald Trump y pide unidad regional

Colombia expresa “profunda preocupación” ante advertencia de Donald Trump y pide unidad regional

El Gobierno de expresó este martes su “profunda preocupación” ante la advertencia del presidente estadounidense, , de que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia está sujeto a ataques”, y llamó a la unidad en América Latina “ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”.

Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del Presidente de los Estados Unidos de América, Donald J. Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico”, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

MIRA AQUÍ: Trump habla de Colombia y advierte que cualquier país que trafique droga hacia EE.UU. “está sujeto a ataques”

La Cancillería reiteró el “indeclinable compromiso” de Colombia en la lucha contra el narcotráfico e hizo un llamado “urgente a la fraternidad entre América Latina y el Caribe para que como pueblos hermanos latinoamericanos prevalezca la unión ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía”.

En su declaración de hoy en la Casa Blanca sobre la campaña naval y aérea de Estados Unidos contra el narcotráfico en el sur del mar Caribe, Trump sugirió que también podría incluir a Colombia en las operaciones terrestres contra las drogas con las que amenaza a Venezuela.

He oído que Colombia, el país de Colombia, produce cocaína. Tienen plantas de fabricación, ¿de acuerdo? Y luego nos venden cocaína. Pero sí, cualquiera que haga eso y la venda a nuestro país está sujeto a ataques, no necesariamente solo Venezuela”, dijo Trump.

La Cancillería colombiana rechazó “cualquier amenaza de agresión externa que vulnere la dignidad, la integridad del territorio y la soberanía del pueblo colombiano” y subrayó “la necesidad de abordar y solucionar las tensiones que el sistema de fiscalización internacional de drogas genera al relacionarse con los derechos humanos, la salud pública, el medioambiente, las cuestiones de género y la protección de poblaciones vulnerables”.

MÁS INFORMACIÓN: El segundo ataque en el Caribe para matar sobrevivientes: ¿Qué se sabe de la orden que podría constituir un crimen de guerra?

Más temprano, el presidente colombiano, Gustavo Petro, invitó a Trump a visitar su país para mostrarle cómo se destruyen laboratorios de cocaína y afirmó: “Atacar nuestra soberanía es declarar guerra, no dañe dos siglos de relaciones diplomáticas”.

Washington retiró el visado a Petro en septiembre pasado y, en octubre, el Departamento del Tesoro estadounidense lo incluyó en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, después de que Trump lo acusara de ser un “líder del narcotráfico”.

Colombia es considerado el mayor productor mundial de cocaína. El informe anual de 2024 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc, por sus siglas en inglés) señaló que los cultivos de coca en el país alcanzaron en 2023 un récord de 253.000 hectáreas, y la producción de cocaína se disparó un 53 %, hasta llegar a las 2.600 toneladas.

El gobierno de Gustavo Petro denunció el lunes 20 de octubre una "amenaza" de "invasión" de Estados Unidos y llamó a consultas a su embajador en Washington tras el anuncio de Donald Trump de retirar la ayuda financiera a Colombia por "fomentar" la producción de drogas. (AFP)
