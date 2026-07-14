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El expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. (Foto: EFE)
El expresidente de Colombia y premio Nobel de la Paz, Juan Manuel Santos. (Foto: EFE)
Por Agencia EFE

El exmandatario de Colombia y premio Nobel de Paz Juan Manuel Santos (2010-2018) hizo un llamado este martes al presidente electo Abelardo de la Espriella para que continúe con la implementación del acuerdo de paz firmado en 2016 por su Gobierno y que el derechista rechaza.

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