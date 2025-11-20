Exrehén de las FARC Ingrid Betancourt lanza candidatura al Congreso de Colombia

La dirigente colombofrancesa Íngrid Betancourt, exrehén de las FARC, lanzó el jueves su candidatura al Congreso de Colombia con una fórmula “anti Petro” y acompañada de antiguas víctimas de los rebeldes de cara a las elecciones de 2026.

Desde que salió del secuestro a manos de la extinta guerrilla, que la mantuvo cautiva desde 2002 hasta 2008, Betancourt se mantiene activa en la esfera política con el apoyo de fuerzas de centro derecha con las que compitió sin éxito en las presidenciales pasadas.

Con camisetas de la selección Colombia y alusiones futbolísticas, la política de 63 años anunció una campaña para sacar al primer gobierno de izquierda del poder: “Decimos basta y aquí estamos todos nosotros para que no nos sigan metiendo goles”, dijo al anunciar su aspiración para regresar al Congreso donde estuvo entre 1994 y 2001.

Betancourt oficializó una lista al Senado por su pequeño partido Oxígeno de la que también hará parte John Frank Pinchao, un expolicía que compartió cautiverio con ella y escapó de sus secuestradores en 2007 tras poco más de ocho años de secuestro.

También participa Deysi Guanaro, víctima de reclutamiento por parte de las FARC cuando era una niña.

Betancourt ocupará el puesto número 10 de la lista al Senado para las elecciones Legislativas que se celebrarán en marzo de 2026. En mayo tendrán lugar los comicios para reemplazar al presidente de izquierda Gustavo Petro.

La candidata, que fue secuestrada cuando aspiraba a la presidencia de la época, expresó recientemente un vehemente rechazo a las primeras sanciones impuestas por el tribunal de paz a los jefes de la antigua guerrilla.

Desde la firma del acuerdo en 2016 entre las FARC y el gobierno, las partes acordaron que las penas serían alternativas a la cárcel a cambio de que los rebeldes depusieran las armas, repararan a las víctimas y contaran la verdad sobre sus crímenes.

“Me sentí indignada, me sentí humillada, burlada”, dijo en una entrevista a la AFP en septiembre.

