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El Gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos a Geovany Andrés Rojas quien fue jefe negociador de paz de una disidencia de las antiguas FARC, en un inusual acto liderado por el presidente Abelardo de la Espriella en una base militar de Barranquilla. (EFE/ Policía de Colombia)
El Gobierno colombiano extraditó a Estados Unidos a Geovany Andrés Rojas quien fue jefe negociador de paz de una disidencia de las antiguas FARC, en un inusual acto liderado por el presidente Abelardo de la Espriella en una base militar de Barranquilla. (EFE/ Policía de Colombia)
/ Policía de Colombia
Por Agencia EFE

El Gobierno colombiano extraditó este viernes a Estados Unidos a Geovany Andrés Rojas, alias Araña, quien fue jefe negociador de paz de una disidencia de las antiguas FARC, en un inusual acto liderado por el presidente Abelardo de la Espriella en una base militar de Barranquilla.

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