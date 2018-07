Colombia instala su nuevo Congreso para los próximos cuatro años y la gran novedad es el debut de 10 ex guerrilleros miembros de FARC como parlamentarios.



Aquellos 10 escaños, 5 para el senado y 5 para Cámara, fueron garantizados al partido político FARC, tras las negociaciones del acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, así no hayan alcanzado la cantidad de votos en las elecciones generales.



Ahora, en el nuevo Congreso, los miembros de la ex guerrilla tendrán la posibilidad de discutir proyectos de ley pero no podrán participar en las votaciones.



Sin embargo, la negativa de Luciano Marín para asumir el cargo y la posible inhabilitación de Jesús Santrich como parlamentario ha generado incertidumbre.

► ¿Quiénes ocupará los 10 escaños?



AL SENADO:



- Jorge Torres Victoria, alias 'Pablo Catatumbo', ex miembro del Secretariado Mayor de las FARC, participó en las negociadores de la guerrilla durante el proceso de paz con el Gobierno colombiano.



- Judith Simanca Herrera, alias 'Victoria Sandino', una de las artífices del acuerdo de paz de La Habana y promotora de la inclusión del enfoque de género en dicho texto.



- Julian Gallo Cubillos, alias 'Carlos Antonio Lozada', ex fefe negociador de las FARC durante los diálogos de La Habana. Gallo formó parte de la guerrilla por 39 años, ahora es el encargado de las Comunicaciones del partido FARC.



- Criselda Lobo Silva, alias 'Sandra Ramírez', formó parte de la guerrilla desde 1982, hace 36 años, y se formó como enfermera. Fue pareja de un fallecido comandante de las FARC.

- Luciano Marín Arango, alias 'Iván Márquez' (curul incierta), ex jefe de la delegación de la guerrilla durante el proceso de paz en la Habana. Hoy es uno de los líderes más visibles del partido.



Marín anunció que no asumiría sus funciones porque rechaza la situación de Jesús Santrich, por una supuesta modificación al acuerdo de paz después de haber sido firmado y porque considera que no se han brindado las condiciones para el tránsito de la guerrilla a la política legal.

A LA CÁMARA:



- Omar de Jesús Restrepo, alias 'Olmedo Ruíz', ex comandante de la guerrilla de las FARC en la que permaneció por treinta años.



- Luis Alberto Albán Urbano, alias, 'Marcoleón Calarcá', ex integrante del Estado Mayor de las FARC.



- Reinaldo Cala, alias 'Jairo Quintero', formó parte de la guerrilla por 35 años.



- Seuxis Paucias Hernández Solarte, alias Jesús Santrich. Existen dudas sobre si ocupará su curul debido a que se encuentra detenido por cargos de narcotráfico y podría perder su puesto al pasar ocho días sin asumir el cargo.



Pero su situación se complicaría más si llega a ser condenado por narcotráfico, lo cual le haría perder automáticamente su designación como representante de la Cámara.

- Jairo González Mora, alias 'Byron Yepes', no podría sumir el cargo por problemas de salud por lo que su reemplazo fue Carlos Carreño, alias Sergio Marín.